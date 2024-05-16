　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九體檢遭跟拍騷擾！　羅智強怒批：民進黨「仇中抹紅」造成

▲▼ 前陸委會主委賴幸媛新書、前總統馬英九出席 。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者任以芳攝）

記者郭運興／台北報導

前總統馬英九昨（15日）傳出，進行例行體檢時，遭特定媒體騷擾跟拍，造成馬英九困擾，且因卸任總統禮遇結束在即，讓人關切是否有特定力量醞釀生事。對此，曾任馬英九時期總統府發言人，現國民黨立委羅智強昨日表示，人身安全是不可侵犯的紅線，民進黨有責任妥善維護卸任元首的安全。他批評，民進黨操弄「仇中」、「抹紅」，讓馬前總統成為部分人士仇恨的對象，後續的維安問題，令人憂心。

羅智強於臉書表示，馬英九總統的安全應更重視。馬前總統到醫院例行體檢時，遭特定媒體跟拍騷擾，即使被制止，跟拍者仍態度強硬，拒絕遵守院方規定，侵犯馬前總統隱私。

羅智強表示，馬前總統任內每年公布體檢結果，蔡英文總統8年卻只公布一次。特定媒體從不關心現任總統健康狀況，卻來騷擾卸任總統，簡直莫名其妙。

羅智強認為，人身安全是不可侵犯的紅線，執政的民進黨有責任妥善維護卸任元首的人身安全。尤其，民進黨長期操弄「仇中」、「抹紅」主張兩岸和平者，這也讓馬前總統成為部分人士仇恨的對象。他指出，馬前總統訪問大陸，不但民進黨立委惡言相向，側翼還把Google地圖上馬英九基金會的名稱，惡意改為「大陸馬基金會」。

最後，羅智強強調，馬前總統的卸任禮遇下週就要結束，特勤人員都將解編歸建。在民進黨不斷激化社會對立情緒下，馬前總統後續的維安問題，令人憂心，政府應該正視。

ET快訊
柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

政治熱門新聞

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

藍白輪班守議場！黃國昌遭夜襲直播　傅崐萁送冰棒「吃掉民進黨」

接招合唱團確定高雄開唱！陳其邁：許願成功

「蔡英文根本不想特赦陳水扁」　吳子嘉分析：是跟賴清德的暗盤交易

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

為賴清德重啟核電鋪路？　準經長：多數人同意決定

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

傅崐萁換拍他頭　陳世軒一動作反制

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

綠委準備被輾壓！　陳玉珍：我是金門坦克直接壓陣

即／AIT宣布：代表團將訪台參加賴清德就職典禮

5名嘴遭陸制裁懲戒　林右昌責令警政署加強保護

四叉貓拿路權「集結100人」　徐巧芯曝反擊手段：我不會被霸凌

胡志強76歲！　曝慶生照與夫人邵曉鈴笑開懷

更多熱門

相關新聞

大讚陳建仁為地方付出　蘇俊賓贈親筆畫：我有點捨不得

大讚陳建仁為地方付出　蘇俊賓贈親筆畫：我有點捨不得

行政院長陳建仁16日主持任內最後一次行政院會，率內閣總辭。桃園市副市長蘇俊賓會中感謝陳建仁的付出，並送上自己畫的肖像畫表示，直轄市的首長或代表列席行政院院會行之有年，蘇貞昌院長時代以疫情為由停止邀請，院會裡頭聽不到地方政府的聲音，但陳建仁一上任就立即調整，當時他說，「誠摯歡迎6都市長列席行政院會，會全力支持地方需求，讓社會更溫暖、國人更幸福、國家更進步」，而陳建仁這段時間所做的，和他剛剛就認識一開始宣示的是一致的。

修《衛廣法》違規只罰鍰不換照　羅智強：NCC無法箝制新聞自由

修《衛廣法》違規只罰鍰不換照　羅智強：NCC無法箝制新聞自由

明國會改革、花東建設條例闖立院　綠營：韓國瑜別院長不當去當傅小弟

明國會改革、花東建設條例闖立院　綠營：韓國瑜別院長不當去當傅小弟

柯建銘指黃國昌被摸頭「千古一笑」　明憲政時刻「在韓國瑜一念之間」

柯建銘指黃國昌被摸頭「千古一笑」　明憲政時刻「在韓國瑜一念之間」

被傅崐萁摸頭遭綠狂酸　黃國昌還原狀況

被傅崐萁摸頭遭綠狂酸　黃國昌還原狀況

關鍵字：

馬英九羅智強總統禮遇騷擾民進黨

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面