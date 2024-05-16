馬英九體檢遭跟拍騷擾！　羅智強怒批：民進黨「仇中抹紅」造成

▲前總統馬英九。（圖／記者任以芳攝）

記者郭運興／台北報導

前總統馬英九昨（15日）傳出，進行例行體檢時，遭特定媒體騷擾跟拍，造成馬英九困擾，且因卸任總統禮遇結束在即，讓人關切是否有特定力量醞釀生事。對此，曾任馬英九時期總統府發言人，現國民黨立委羅智強昨日表示，人身安全是不可侵犯的紅線，民進黨有責任妥善維護卸任元首的安全。他批評，民進黨操弄「仇中」、「抹紅」，讓馬前總統成為部分人士仇恨的對象，後續的維安問題，令人憂心。

羅智強於臉書表示，馬英九總統的安全應更重視。馬前總統到醫院例行體檢時，遭特定媒體跟拍騷擾，即使被制止，跟拍者仍態度強硬，拒絕遵守院方規定，侵犯馬前總統隱私。

羅智強表示，馬前總統任內每年公布體檢結果，蔡英文總統8年卻只公布一次。特定媒體從不關心現任總統健康狀況，卻來騷擾卸任總統，簡直莫名其妙。

羅智強認為，人身安全是不可侵犯的紅線，執政的民進黨有責任妥善維護卸任元首的人身安全。尤其，民進黨長期操弄「仇中」、「抹紅」主張兩岸和平者，這也讓馬前總統成為部分人士仇恨的對象。他指出，馬前總統訪問大陸，不但民進黨立委惡言相向，側翼還把Google地圖上馬英九基金會的名稱，惡意改為「大陸馬基金會」。

最後，羅智強強調，馬前總統的卸任禮遇下週就要結束，特勤人員都將解編歸建。在民進黨不斷激化社會對立情緒下，馬前總統後續的維安問題，令人憂心，政府應該正視。