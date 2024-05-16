單人床「防愛愛」絕招再現？巴黎奧運選手村開箱　主席：很好睡

▲2023年7月，國際奧委會主席巴赫親自測試選手村床舖。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運將於7月24日登場，根據釋出畫面，選手村床舖不僅尺寸窄小、似乎只能容納一個人，看起來還相當脆弱，被外媒揶揄是「反性愛床舖」再現。不過，國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）親自測試後保證，這些床舖非常好睡。

綜合外媒報導，巴黎奧運床舖由日本寢具廠商愛維福（Airweave）生產，它同時也是東京奧運「紙板床」的製造商。當年東京奧運正值新冠疫情期間，為了避免選手村爆發群聚感染，防疫手冊明文禁止運動員牽手、擁抱、接吻、性愛，床鋪皆由厚紙板製成，無法承受2人以上重量，因此被形容是「反性愛」。

運動新聞網站「Inside the Games」指出，巴黎奧運選手村的床墊與床架都是100%可回收的，「永續性」成為獲得奧運官員青睞的主因。愛維福（Airweave）當年被問及選擇紙板床的原因時表示，「實際上，紙板床比木頭或鋼鐵製作的床更堅固。」

▲巴黎奧運的床舖，由日本寢具廠商愛維福（Airweave）生產。（圖／達志影像／美聯社）

去年7月，國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）曾造訪仍在建造中的巴黎選手村，他親自測試床舖，並且稱讚設施規劃完善，「我有機會測試床鋪，而我可以向他們保證，他們在這些床上能夠睡得很好。」

此前，奧運運動員在選手村上演「性愛盛宴」（sex-fest）的傳聞時有所聞。美國游泳選手拉克提 （Ryan Lochte）向ESPN透露，70至75%奧運選手會在比賽期間發生親密行為。美國足球員蘇露（Hope Solo）也爆料，她曾看過選手公然做愛，「運動員很極端。他們在接受訓練時，就像雷射光一樣專注，他們出去喝酒時，一喝就是20杯。」

當年東京奧運「禁愛令」引發熱議時，德國前奧運跳遠選手蒂德克（Susen Tiedtke）直言，此舉根本不可能阻止選手發洩精力。她向《圖片報》表示，「這項禁令簡直是個天大笑話，根本起不了作用。運動員在奧運會上正處於身體素質巔峰，比賽結束後，就會想要釋放能量。」