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徐榛蔚與法務部長對談！　強震重創經濟...蔡清祥籲支持花蓮

▲▼法務部長蔡清祥花蓮視察，並與縣長徐榛蔚會面對談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼法務部長蔡清祥（左）花蓮視察，並與縣長徐榛蔚會面對談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚15日上午在副縣長顏新章及政風處副處長吳冠儁陪同下，會見法務部長蔡清祥，雙方針對推行廉政宣導進行晤談，也談論0403地震災後的近況及進度，徐縣長誠摯歡迎全國朋友揪團來花蓮放鬆旅遊，蔡部長也邀請國人以行動支持花蓮當地觀光產業振興，給花蓮鄉親朋友更多溫暖。

徐榛蔚表示，感謝法務部長蔡清祥特別來到花蓮進行視察，並慰勞協助0403地震賑災的檢調人員，徐榛蔚說，花蓮縣政府近年針對推動廉政業務的預算是逐年增加，除每年積極至各鄉鎮市公所辦理廉政宣導外，今年更編制《鴨鴨廉政學堂系列三-補助詐領四重奏》動畫影片，透過課程與動畫來向公務員傳達廉能誠信之觀念，此外，過去兩年亦分別推出《鴨鴨廉政學堂－營繕工程五部曲》、《鴨鴨廉政學堂－採購倫理大秘寶》動畫及故事繪本，利用生動活潑、淺顯易懂方式，向鄉親以及國中小學宣導廉政與誠信的重要，更落實廉政署所推動之「向下扎根、向上發展」廉潔誠信教育理念。

▲▼法務部長蔡清祥花蓮視察，並與縣長徐榛蔚會面對談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

法務部長蔡清祥則表示，感謝縣長徐榛蔚在縣政總質詢期間仍撥冗與會，花蓮縣政府在徐縣長的帶領之下，全面性推行各項廉政宣導，除實地至各鄉鎮市公所輔導交流、強化教育訓練，並持續配合法務部廉政署打擊貪腐推動廉能政策，顯見花蓮縣政府的行政嚴謹及多元廉政宣導策略。

對於蔡部長關心目前花蓮0403地震重建情形，徐榛蔚也回應，花蓮有許多建築因此次大地震受損嚴重，據統計有27件(40棟)集合式住宅、136件單一住宅張貼紅黃單，而紅單建築物有影響公共安全之疑慮，花蓮縣政府強制拆除共計13棟，另外，加上600多件台積電基金會及慈濟基金會協助修繕，共計超過2,000件，這條災後重建之路真的相當漫長且艱辛。

▲▼法務部長蔡清祥花蓮視察，並與縣長徐榛蔚會面對談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

法務部長蔡清（左四）力邀國人到花蓮觀光，用實際行動支持花蓮。

徐榛蔚說，除建築物受損重挫，花蓮的整體經濟產業也大受影響，遊客紛紛卻步不敢來到花蓮觀光旅遊，往北的蘇花公路目前也仍是每日開放三時段通行，從花蓮運輸出去的菜車、西瓜車需要耗費十至十二小時繞行南迴公路北上至台北來販售，經濟災民真的難以估算，因此，縣府從5月10日起至11月30日止推出「2024永續遊花蓮」四大旅遊市場獎勵方案，包含國內、國外自由行及旅行社獎勵，而該獎勵方案在5月份就來啟動，便是希望在中央旅遊補助開始前的觀光慘澹期，透過縣府的預算盡快先行推出觀光振興方案，縣府也在有限的預算之下盡可能提高獎勵金額，盡速讓花蓮觀光產業復甦。

蔡清祥則表示，全國民眾都很關心花蓮，雖然地震重創花蓮，但花蓮仍有許多的美景是沒有受地震所影響的，像是延綿海岸線的體驗遊程，還可以在海邊騎自行車享受海風吹拂的感覺，期待大家透過實際行動支持花蓮當地觀光產業振興，給花蓮鄉親朋友更多溫暖。

與會人員包含法務部長蔡清祥、花蓮高分檢檢察長洪培根、花蓮地檢署檢察長郭景東、台東地檢署檢察長柯宜汾、法務部參事王以文、花蓮縣調查站主任趙振宇、東部地區機動工作站主任左重宏、花蓮縣調查站副主任洪金龍、副主任許炯煌、東部地區機動工作站副主任李恒傑、副主任徐慶隆、花蓮縣調查站秘書林家慶以及花蓮縣調查站府會據點陳詠詮調查官等人。

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