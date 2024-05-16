OpenAI宮鬥劇要角　共同創辦人蘇茨克維宣布去職

▲蘇茨克維宣布將離開待了10年的OpenAI。（圖／CFP）

文／中央社

OpenAI共同創辦人，同時也是首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）宣布將去職，其首席科學家遺缺將由研究總監帕喬基（Jakub Pachocki）接任。

法新社報導，蘇茨克維昨天在社群平台X發文宣布，他將離開待了10年的OpenAI，OpenAI的「成長軌跡幾乎是一場奇蹟」。

「我深信OpenAI將打造出安全且優越的通用人工智慧（AGI）。」

蘇茨克維在去年11月執行長阿特曼遭董事會火速解雇和反悔回聘事件中扮演要角，當時他是董事會的一員，協助策劃開除阿特曼。

OpenAI董事會去年11月投票表決開除執行長、同時也是共同創辦人的阿特曼（Sam Altman），蘇茨克維當時也是董事之一。

阿特曼遭開除使得OpenAI內部陷入一片混亂，在員工和投資人反對的情況，董事會數日後回聘阿特曼。

阿特曼回鍋後，蘇茨克維未獲續聘董事，但仍擔任首席科學家的職務。

蘇茨克維在貼文表示：「（和大家）一起工作是我的榮幸，我會想念大家。」他說，他將聚焦於個人的發展計畫。

路透社報導，蘇茨克維宣布去職消息後，阿特曼發給公司內部的訊息，張貼在公司部落格上，寫道：「若不是他，OpenAI不會有今日的樣貌。」

微軟（Microsoft）投資的OpenAI推出受歡迎的聊天機器人ChatGPT，引發全球科技公司在生成式人工AI領域的競賽。

OpenAI在公司部落格中宣布，帕喬基將出任首席科學家。帕喬基之前擔任研究總監，帶領研發GPT-4和OpenAI Five。