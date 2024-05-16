　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

OpenAI宮鬥劇要角　共同創辦人蘇茨克維宣布去職

▲▼OpenAI被踢出局的董事Ilya Sutskever。（圖／CFP）

▲蘇茨克維宣布將離開待了10年的OpenAI。（圖／CFP）

文／中央社

OpenAI共同創辦人，同時也是首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）宣布將去職，其首席科學家遺缺將由研究總監帕喬基（Jakub Pachocki）接任。

法新社報導，蘇茨克維昨天在社群平台X發文宣布，他將離開待了10年的OpenAI，OpenAI的「成長軌跡幾乎是一場奇蹟」。

「我深信OpenAI將打造出安全且優越的通用人工智慧（AGI）。」

蘇茨克維在去年11月執行長阿特曼遭董事會火速解雇和反悔回聘事件中扮演要角，當時他是董事會的一員，協助策劃開除阿特曼。

OpenAI董事會去年11月投票表決開除執行長、同時也是共同創辦人的阿特曼（Sam Altman），蘇茨克維當時也是董事之一。

阿特曼遭開除使得OpenAI內部陷入一片混亂，在員工和投資人反對的情況，董事會數日後回聘阿特曼。

阿特曼回鍋後，蘇茨克維未獲續聘董事，但仍擔任首席科學家的職務。

蘇茨克維在貼文表示：「（和大家）一起工作是我的榮幸，我會想念大家。」他說，他將聚焦於個人的發展計畫。

路透社報導，蘇茨克維宣布去職消息後，阿特曼發給公司內部的訊息，張貼在公司部落格上，寫道：「若不是他，OpenAI不會有今日的樣貌。」

微軟（Microsoft）投資的OpenAI推出受歡迎的聊天機器人ChatGPT，引發全球科技公司在生成式人工AI領域的競賽。

OpenAI在公司部落格中宣布，帕喬基將出任首席科學家。帕喬基之前擔任研究總監，帶領研發GPT-4和OpenAI Five。

ET快訊
靠15元麵包爆紅！全台最後一間「淺草麵包」將收攤
斯洛伐克總理「身中數槍」生命垂危！
Toyz認愛篠崎泫　「今年我們的確在一起」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

OpenAI宮鬥劇要角　共同創辦人蘇茨克維宣布去職

南北加薩戰事「一夜加劇」！成數月來最激烈戰鬥之一

猛攻烏克蘭東北及南部　俄羅斯：又控制3個村莊

斯洛伐克總理「身中數槍」直升機送醫搶救！府辦證實：生命垂危

斯洛伐克總理遇刺「被抬離畫面曝光」！目擊者：頭部疑似中彈

OL「自願獻身客戶」換工程標案！完事自豪：幫公司賺到錢

快訊／斯洛伐克總理遭「當街槍擊」！現場傳4槍響　緊急送醫治療

阿富汗空軍直升機「緊急降落墜毀」！塔利班證實1死12傷

快訊／黃循財正式宣示就職！成新加坡第四任總理

「榴蓮西施」性感回歸！辣穿肉色比基尼街頭叫賣　網暴動：我全包了

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

小姊弟睡夢中遭下狠手　死前掙扎母手全是抓傷

跑車沒油卡國道「怕被拖壞」　女駕駛拗警幫送油盧半小時

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

紅燈未減速！垃圾車0煞車撞進聯結車...駕駛昏迷送醫　驚悚畫面曝

OpenAI宮鬥劇要角　共同創辦人蘇茨克維宣布去職

南北加薩戰事「一夜加劇」！成數月來最激烈戰鬥之一

猛攻烏克蘭東北及南部　俄羅斯：又控制3個村莊

斯洛伐克總理「身中數槍」直升機送醫搶救！府辦證實：生命垂危

斯洛伐克總理遇刺「被抬離畫面曝光」！目擊者：頭部疑似中彈

OL「自願獻身客戶」換工程標案！完事自豪：幫公司賺到錢

快訊／斯洛伐克總理遭「當街槍擊」！現場傳4槍響　緊急送醫治療

阿富汗空軍直升機「緊急降落墜毀」！塔利班證實1死12傷

快訊／黃循財正式宣示就職！成新加坡第四任總理

「榴蓮西施」性感回歸！辣穿肉色比基尼街頭叫賣　網暴動：我全包了

湖人3巨頭有譜？準備好交易米歇爾方案　想甩掉羅素卻計畫先續約

Toyz哽咽送「最後道別禮」！全台免費換1杯飲料　時間、方式曝光

藍白輪班守議場！黃國昌遭夜襲直播　傅崐萁送冰棒「吃掉民進黨」

大車隊首季EPS1.94元、單季歷史新高　今年可望再上層樓

貿協首度舉辦「奈及利亞台灣形象月」　台奈合作進入新時代

92歲榮民賣房捐700萬　「1餐1顆饅頭」存5年再捐50萬

快訊／悶殺親生小姊弟！中和狠媽凌晨遭裁定「羈押禁見」獲准

便秘女硬擠「有東西掉出來」竟是直腸黏膜　醫揭大號時間是警訊

OpenAI宮鬥劇要角　共同創辦人蘇茨克維宣布去職

北市加碼補助！　最高領5200元

想吃餅乾被媽無情拒絕 灰鸚鵡罵髒話：X！趕快

國際熱門新聞

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

即／斯洛伐克總理遭槍擊！緊急送醫

斯洛伐克總理遇刺直升機搶救！府辦：生命垂危

OL獻身客戶換工程！自豪喊：幫公司賺錢

斯洛伐克總理遇刺被抬離畫面曝！目擊者：頭部疑似中彈

烏克蘭宣布撤軍　澤倫斯基取消出訪

臨終病人發出嘎嘎聲！護理師揭死前喉鳴真相

南北加薩戰事加劇！成數月來最激烈戰鬥之一

榴蓮西施性感回歸！辣穿肉色比基尼街頭叫賣

即／黃循財宣示就職！成新加坡第四任總理

猛攻烏克蘭東北及南部　俄羅斯：又控制3個村莊

變態男在女同事飲料偷加「嘉明」！公司：多人受害

25歲酒店女帝遭恩客刺殺！傳奇一生曝光

女客驚見司機掏出陰莖嚇壞　Uber出手了

更多熱門

相關新聞

OpenAI更新語音助理GPT-4o　能嘲笑無聊笑話

OpenAI更新語音助理GPT-4o　能嘲笑無聊笑話

美國人工智慧（AI）公司OpenAI發表新的GPT-4o模型，其擁有性能獲得改善的語音助理新功能，不僅在使用者對ChatGPT說話時，能夠以人類正常對話的速度快速回應，甚至還能即興演唱、嘲笑聽起來不夠有趣的冷笑話，且還能透過手機鏡頭判斷猜拳輸贏、對方是否生日，或是協助使用者解決數學問題。

ChatGPT升級　支援語音還能解「紙上數學題」

ChatGPT升級　支援語音還能解「紙上數學題」

快訊／OpenAI釋全新AI模組GPT-4o

快訊／OpenAI釋全新AI模組GPT-4o

挑戰Google！OpenAI擬推「AI搜尋引擎」

挑戰Google！OpenAI擬推「AI搜尋引擎」

ChatGPT涉侵犯版權　美8報業告OpenAI和微軟

ChatGPT涉侵犯版權　美8報業告OpenAI和微軟

關鍵字：

OpenAI

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz自爆與篠崎泫　對於婚訊他這麼說

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

Toyz最後直播眼淚潰堤哭到說不出話

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

即／斯洛伐克總理遭槍擊！緊急送醫

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

斯洛伐克總理遇刺直升機搶救！府辦：生命垂危

即／警包庇賭色案　張翰明、劉員女兒北檢複訊

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

OL獻身客戶換工程！自豪喊：幫公司賺錢

陳慕義北影入圍槓龜！開砲嗆大會

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

驚悚畫面曝！垃圾車0煞車撞進聯結車

她「腳底長痣」擦藥爛掉了！送醫一驗是「最惡癌症」

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面