5名嘴遭陸制裁懲戒　林右昌責令警政署加強保護

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

大陸國台辦15日宣布將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川這5名台灣名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情。對此，內政部長林右昌表示，這樣非理性的言論台灣人民絕對無法接受而且深感厭惡，部長已請警政署要求縣市轄區警察局加強注意5位名嘴以及其家人的人身安全。

林右昌強調，中華民國台灣是一個自由民主與法治的國家，我們絕不容許對我國國民有任何言論自由與人身安全的恐嚇威脅。林部長已請警政署要求縣市轄區警察局加強注意五位名嘴個人與家人的人身安全。

國台辦新聞發言人陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。

陳斌華接著說，他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重；大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

陳斌華最後強調，對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害；輿論不是法外之地；任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。

陳斌華稱，具體懲戒內容可參考之前發布的懲戒台獨的措施。據早前報導，懲戒內容或將包括禁止其本人及家屬進入大陸和香港澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利等。