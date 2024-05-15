7／1赴陸「隱私權被看光？」　國台辦：民進黨惡意炒作干擾交流

▲大陸國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、任以芳／北京-台北報導

大陸國家安全部7/1實施可查旅客手機或電腦，台灣民眾擔憂自己隱私全被看光光，甚至減少赴陸旅遊意願。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日指出，大陸是以文明執法來打擊違法犯罪活動，同時痛批民進黨惡意炒作，恐嚇台灣民眾、干涉兩岸交流，不得人心。

大陸國台辦今天舉行例行記者會，有媒體提問，「大陸國安等部門目前發佈新規，國安機關可以對個人電子設備包括手機、筆記型電腦查驗。台灣的旅遊業者擔心這恐怕會打消民眾赴大陸旅遊的意願？」

陳斌華指出，部門規章是國家安全機關落實全面依法治，戰略部署的有力舉措，對依法打擊違法犯罪活動、嚴格規範公正文明執法、保障個人和組織合法權益，具有重要意義。

陳斌華表示，大陸方面一貫鼓勵支持兩岸同胞交流交往，積極推動兩岸各領域交流合作，依法保護台灣同胞合法權益。「民進黨惡意炒作，欺騙恐嚇台灣民眾，干擾阻撓兩岸正常交流，不得人心。」

大陸日前公布兩部關於安全機關執法的相關規定，擴大執法人員調查他人電子設備相關權利，將於今年7月上路，甚至傳出已在深圳、上海提前實行，包括入境香港。

針對上述情況，陸委會日前發布消息「中共大幅增修（訂）國安法令，陸委會籲請國人慎思赴陸之必要性」。該文提醒國人應審慎面對大陸新的政治環境，慎重評估前往的必要性。



