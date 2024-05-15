「轉送」非「交辦」京華城公文　柯文哲稱都委會合議制：無從過問容獎

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的3大案（北士科、京華城、台智光）延燒，柯自13日起連續3天錄製影片一一澄清，15日來到最後一集談京華城，柯文哲直言，容積獎勵都是都委會在合議制下的共識決，市長沒有任何權限，也無法下指導棋；面對藍綠議員指控柯文哲「交辦」增加容積獎勵，他也澄清不是「交辦」是「轉送」，議員根本惡意抹黑。

柯文哲近期被藍綠議員猛攻北士科、京華城、台智光案，甚至還被列他字案被告，使柯文哲13日宣布，「我會正面迎戰三大案，把所有的惡意指控都給解釋清楚！」因此自13日起連續3天，分別錄製3部影片說明北士科、京華城、台智光案。

▲民眾黨主席柯文哲談京華城案。（圖／民眾黨提供，下同）

柯文哲YouTube節目「柯P揪時在」於15日播放「正面迎戰三大案 part 3. 京華城」影片，影片長達7分59秒。針對外界質疑的容積率，柯分成兩階段討論，第一階段從392％增加到560％，柯文哲解釋是按監察院糾正處理，因為這裡原先是工業區，要從工業區變成商業區的條件，需要捐30%土地，而當時監察院糾正指出，既然京華城捐了30%，同時出資2億蓋台北偶戲館，就應按照商業區容積率560%給予京華城。

而下一階段容積從560%到840%，是否真如民進黨台北市議員許淑華說的，柯文哲給威京集團一個超大禮包？柯文哲回應，其中30%部分是容積移轉，這部分是需要用購買的，至於20％容積獎勵也不是隨便給，而是在都委會中討論。

柯文哲回顧道，當時台北市政府制定了「南松山計畫」，從國父紀念館、大巨蛋、松菸、松山機場、北邊的南松市場，以及搬遷的監理所，在進行軸線發展計畫時，京華城正好在裡面，不過我們雖然有發展計畫，「但市長不會對單一個案去下指導棋，況且都委會是合議制。」

至於民進黨台北市議員簡舒培質疑，柯親自蓋章決行交辦增加容積獎勵？柯文哲解釋「這叫做轉送，不是交辦。」遇到廠商陳情轉給都發局，都發局組成專案小組研議後舉辦公展（公開展示一個月），若無異議再送都委會作審議，都委會針對區域都市計畫條件審查，通過以後再送到「都市設計審議委員會」。

針對國民黨台北市議員游淑慧稱，關鍵會議官方委員75%缺席，卻拿錯會議紀錄，柯文哲反批「連都市計畫委員會跟都市設計審議委員會，兩個不同機關都不知道。」

民眾黨發言人吳怡萱說明，真正關鍵決議是第783次的都市計畫委員會，會議記錄載明同意城市貢獻獎、宜居城市等合計加起來容積獎勵20%，另外還要認養復盛公園50年，直言「不知道游淑慧議員是真的搞不懂，還是故意的？」

最後，關於游淑慧指「每逢大選年，柯市府都通過關鍵容積」，柯文哲笑稱，「台灣每兩年就一次選舉，難道要因為每兩年一次選舉，就乾脆做一年休一年？」