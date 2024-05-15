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拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

▲▼蔣萬安拜會前首相麻生太郎。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安拜會前首相麻生太郎。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安15日啟程進行為期4天的訪日行程，第一站前往自民黨黨部拜訪自民黨青年局，隨後再轉往拜會前首相麻生太郎，由於麻生曾說過「海賊王」台詞，因此蔣萬安還分享了自己Cosplay索隆的照片，表示索隆是魯夫最可靠的夥伴，希望大家緣分與友誼長存。

蔣萬安一行人抵達東京後，前往自民黨黨部拜訪青年局，蔣特別致贈木柵鐵觀音茶葉製作的萬壽菊茶酒與代表北市城市意象的101餅乾禮盒，謝謝局長鈴木貴子在台北時就邀請來青年局一聚，也期盼兩市交流長長久久；鈴木貴子回贈北海道故鄉的千歳鶴酒和白鶴造型的和菓子做為回禮，表示鶴是和平跟長壽的象徵，也祝願蔣喝了就能長壽、雙方情誼長存。

蔣萬安談到，擔任立委期間就和日本自民黨青年局有不少交流互動，上任後日本自民黨青年局也連續2年來訪北市府，他在台北總共接待過3位鈴木局長，這次很榮幸能到日本拜訪被譽為「總理的登龍門」的青年局，並幽默地說希望自己還不算超齡（自民黨青年局加入的年齡上限為45歲），現場人員均會心一笑。

▲▼蔣萬安拜會自民黨青年局。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安拜會自民黨青年局。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安說，自民黨青年局不只是北市府的老朋友，更是中華民國的老朋友，也可說是他的「family friend」，故總統蔣經國曾在1967年到日本訪問時，建立了救國團與自民黨青年局的長期夥伴關係，在友善交流的長年脈絡下，促進了兩方許多政治領袖從年輕就開始了相知相惜、相互信任的基礎。而鈴木貴子也說，蔣給人陽光的感覺，很期待透過長久的交流互動，持續建立信任與合作關係。

蔣萬安指出，日本近年提倡要做企鵝先鋒「the first penguin」，也就是敢於面對未知、當第一個跳入水中引領同類的無畏企鵝，他注意到鈴木貴子在自民黨青年局官網中也有相同的提倡，直言「今天我們都是友好的企鵝、Birds of a feather, flock together」，也引起青年局一行開懷一笑、表達認同。

蔣進一步說到，今年6月台北市政府即將成立青年局，首任局長將由此次同行的發言人殷瑋擔任，未來台北市青年局將有一個專責推動青年國際合作與交流的科，非常期待2個青年局間能有更密切的交流。而這引起自民黨青年局一行的好奇，直問殷瑋是否也是最年輕的局長，殷瑋則回應，因為是第一任，所以是最年輕、也將是「最老的」青年局長。

▲▼蔣萬安拜會前首相麻生太郎。（圖／台北市政府提供）

隨後，蔣萬安轉往拜會前首相麻生太郎，提及自己上次與麻生前首相聊到漫畫，也注意到首相對外說過「魯夫不會背叛朋友」，因此要跟他當面說一聲「オレたちは仲間だ」（我們是朋友），並與對方分享自己Cosplay索隆的照片，表示「索隆是魯夫最可靠的夥伴」，希望與大家的緣分與友誼長存，也笑談若有機會，歡迎麻生以及同場的鈴木馨祐、鈴木貴子眾議員，大家來參加台北動漫節一起Cosplay，現場歡聲笑語，一片融洽。

麻生太郎談到故鄉九州時，蔣萬安則說，台北目前與麻生太郎的故鄉福岡互動融洽，也與高島市長在台北碰面相談甚歡，近期台北更與福岡市政府簽了創業家任意通護照Global Pass的MOU，希望麻生能進一步促進台北與福岡，以及其他日本城市有更深入、具體的合作。

會中，蔣萬安邀請麻生太郎與鈴木馨祐明年5月到台北參加世界壯年運動會，因為麻生是非常傑出的射擊運動員，平常也打高爾夫球，鈴木馨祐則喜歡划船，3項都列在世壯運的比賽項目中，並期待明年在台北再次相見。麻生則笑稱，自己快要達到三倍於報名門檻的年齡了。

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