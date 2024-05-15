　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

日本財經專家椿慧理近日在財經網站「LIMO」撰文，分享她多年在銀行業累積的觀察，剖析日本社會中僅佔2.7%的「超富裕層」與「富裕層」的共通特質。她並結合專為富裕人士發行的「LUXURY CARD」信用卡持卡人生活習慣與價值觀調查，歸納出4大共有特徵。

一、運動習慣

椿慧理表示，有錢人都深知「身體是資本」的道理，因此十分注重健康管理，也都有良好的運動習慣，包括定期慢跑、健身、瑜伽等，此外也注重飲食均衡和充足睡眠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、不追求名牌

椿慧理指出，有錢人並非一味追求名牌，而是更傾向於選擇適合自己、兼具功能性與時尚感的服飾。

根據調查發現，有42.1％的有錢人最愛穿Uniqlo（優衣庫）。

▲▼調查發現，有42.1％的日本有錢人最愛穿Uniqlo（優衣庫）。（圖／翻攝自LIMO）

▲調查發現，有42.1％的日本有錢人最愛穿Uniqlo。（圖／翻攝自LIMO）

三、重視人與人的聯繫

椿慧理表示，作為前銀行理專，時常會接觸到有錢人，其中有錢人都有一個共同點，那就是「重視人際關係」。

她透露，富裕客戶經常會說「從學生時代起就經常和朋友聚會」、「我和家人很緊密，經常一起旅行」，或者是每年都會帶員工去海外旅行，去努力經營人際關係，也幫助事業。

四、願意為別人花錢

椿慧理表示，大眾對有錢人的印象可能是花錢隨心所欲，但她遇到的有錢人更傾向於花費上比較謹慎。相對地，她所遇到的有錢人，對於為他人花費並不吝嗇。例如，有些客戶會告訴她，「我會花很多錢家庭旅行」、「我會花很多錢和朋友一起享受特殊經驗」，因為有錢人更重視的是「自己想要什麼」。

ET快訊
不是抖音！高中生都在用「2款App」　學生認證：一下課就打開
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

桃園大坑溪大量白色泡沫！元凶抓到了　最高罰300萬

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

洪總談球隊守備失誤　紀慶然扭到腳要下二軍

媽媽來了！白柴車上「飛機耳+瞇瞇眼」興奮迎接　萌到像小白羊

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

土藏造型街邊店！藏壽司插旗台中沙鹿　在地人想吃不用跑市區

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

「農粉幣」領取方式出爐！每張面額250元　農業部預訂7/1發行

董娘在聯電上班「老公搞上33歲秘書」！員工看傻

今晨14.5℃！　把握好天氣「雨區擴大」時間曝

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

4星座談戀愛　就想天長地久

高中畢旅堅持遊日！孩伸手「旅費6萬」他求助

3空姐「化解機上互毆」登CNN　長榮給獎勵「各嘉獎一次」

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

Uber買下台灣foodpanda！外送員酸：以後直接丟1樓

「一早轟隆隆」嚇醒新北人　大票笑：菜逼八

Uber Eats併購熊貓要改名？最受歡迎簡稱出爐

更多熱門

相關新聞

日34歲政壇菁英「性侵6女」！神社當淫窟

日34歲政壇菁英「性侵6女」！神社當淫窟

日本一名曾任職於經濟產業省的政壇菁英，原本前途一片光明，但是卻在半年內性侵6名女性，同時施以暴行，而地點遍及網咖與神社。根據警方調查，嫌犯會在被害女子的飲料中下藥，加入安眠藥使對方無力抵抗，再動手性侵。而他13日也被東京地方法院判處10年有期徒刑。

即／日本機場飛機「機腹著陸」！　跑道緊急封閉

即／日本機場飛機「機腹著陸」！　跑道緊急封閉

即／日本行動支付PayPay 大當機！

即／日本行動支付PayPay 大當機！

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

高中畢旅堅持遊日！孩伸手「旅費6萬」他求助

高中畢旅堅持遊日！孩伸手「旅費6萬」他求助

關鍵字：

財經有錢人特徵人際關係富豪日本

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面