不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

記者邱晟軒／綜合報導

日本財經專家椿慧理近日在財經網站「LIMO」撰文，分享她多年在銀行業累積的觀察，剖析日本社會中僅佔2.7%的「超富裕層」與「富裕層」的共通特質。她並結合專為富裕人士發行的「LUXURY CARD」信用卡持卡人生活習慣與價值觀調查，歸納出4大共有特徵。

一、運動習慣

椿慧理表示，有錢人都深知「身體是資本」的道理，因此十分注重健康管理，也都有良好的運動習慣，包括定期慢跑、健身、瑜伽等，此外也注重飲食均衡和充足睡眠。

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二、不追求名牌

椿慧理指出，有錢人並非一味追求名牌，而是更傾向於選擇適合自己、兼具功能性與時尚感的服飾。

根據調查發現，有42.1％的有錢人最愛穿Uniqlo（優衣庫）。

▲調查發現，有42.1％的日本有錢人最愛穿Uniqlo。（圖／翻攝自LIMO）

三、重視人與人的聯繫

椿慧理表示，作為前銀行理專，時常會接觸到有錢人，其中有錢人都有一個共同點，那就是「重視人際關係」。

她透露，富裕客戶經常會說「從學生時代起就經常和朋友聚會」、「我和家人很緊密，經常一起旅行」，或者是每年都會帶員工去海外旅行，去努力經營人際關係，也幫助事業。

四、願意為別人花錢

椿慧理表示，大眾對有錢人的印象可能是花錢隨心所欲，但她遇到的有錢人更傾向於花費上比較謹慎。相對地，她所遇到的有錢人，對於為他人花費並不吝嗇。例如，有些客戶會告訴她，「我會花很多錢家庭旅行」、「我會花很多錢和朋友一起享受特殊經驗」，因為有錢人更重視的是「自己想要什麼」。