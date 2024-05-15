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7-11x小美「2款獨家新冰」！加了果醬、茶凍　限時2件0元開吃

▲▼7-11獨家開賣小美2款新冰。（圖／7-11提供）

▲7-11首次與老字號冰品「小美」獨家聯名推出2款新冰，也可搭配「國際冰品節」優惠活動，最低2件0元開吃。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱絕對要吃冰！7-11夏日最盛大「國際冰品節」優惠活動自今（15）日起開跑，最便宜可享2件0元爽吃，獨家推薦與老字號冰品「小美」聯名推出的2款新冰，外層巧克力脆皮內藏香濃果醬，搭配冰淇淋、茶凍等多層次滋味，吃起來超過癮，趕快趁現在有優惠嚐鮮了。

7-11自今（15）日起至6月25日推出「國際冰品節」優惠活動，集結逾50款人氣指定冰品，祭出指定冰品任2支最低0元起，另還有5、7、9折優惠；同步再加碼冰品集點GO免費抽手機、使用7-11 APP/LINE官方帳號線上線下同步玩，活動期間OPENPOINT會員每日可免費玩2次，持活動折扣條碼於兌換期間內至門市購買冰品即可享優惠。

而這次「國際冰品節」優惠活動到來，7-11也開賣新冰！今年初首次登場與老字號冰品「小美」獨家聯名推出「小美巧敲冰」，有「石榴香橙綠茶凍」與「藍莓卡士達」2款口味，售價皆為59元，前者在巧酥餅乾的巧克力脆皮中間夾藏石榴果醬，下方為清甜柳橙冰淇淋混和軟Q綠茶凍，橙香與巧克力結合酸甜餘韻帶來高雅饗宴，後者在巧酥餅乾的巧克力脆皮中間融入藍莓醬夾層，下方為香濃的卡士達冰淇淋，酸甜又濃郁的滋味，一吃就停不下來。

▲▼CREMIA最新「日本岡山白桃霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲ 有著「北海道霜淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」，即日起開賣全新「日本岡山白桃霜淇淋」，餅皮有原味、覆盆子、巧克力口味可選。（圖／記者蕭筠攝）

喜愛水果口味的你一定要試試CREMIA最新「日本岡山白桃霜淇淋」！特別選用上品日本岡山白桃，加上北海道鮮奶製成，大口咬下炸出濃郁白桃香氣，搭配濃醇奶香，讓人忍不住一口接一口，罪惡爆表，即日起在全門市就能吃到，每支售價150元，售完為止，餅皮則除了原味之外，還有覆盆子、巧克力口味選擇。

且即日起只要加入官方會員還可享有一系列優惠，包括消費累積滿300元即可獲得「草莓霜淇淋第2支半價券」1張、消費累積滿1000元有「任1口味第2支半價券」1張、消費累積滿1500元有「單支6折券」1張、而消費累積2000元則可直接拿「任1口味買1送1券」1張。

除外，每年消費累積滿3000元即可成為品牌VIP，可享新品搶先吃（限本人1支）、每日餅乾升級2次，且每年消費滿1500元可延續VIP資格；加碼會員生日當月還可獲得6折生日禮券1張。

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