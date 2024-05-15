彈射座椅奪命！地面操作時突啟動　美空軍教官意外死

▲美軍一名飛行教官因在地面操作時彈射座椅意外啟動身亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國一名空軍教官14日在德州謝帕德空軍基地（Sheppard Air Force Base）進行地面操作時，因彈射座椅意外啟動而死。目前，這名飛行員的身份尚未被公開，軍方也還未對外公布造成這起意外的具體細節和原因。

綜合外媒報導，空軍透過聲明表示，這名飛行員隸屬於第80飛行訓練聯隊，事發時正乘坐著單引擎雙座飛機「T-6A德州II」。相關機型是空軍、海軍和海軍陸戰隊飛行員的主要教練機，而這名飛行員是因彈射座椅在地面操作中突然啟動，才引發這起悲劇。

軍方暫時還未透露造成這起意外的具體細節和原因，而罹難飛行員的名字將在其親屬接獲通知後被公佈。

美聯社指出，儘管戰機的彈射座椅多次在飛行事故中拯救不少飛行員的性命，但它們也可能在關鍵時刻失靈。2020年6月，美國發生了一起F-16戰機墜毀事件，導致32歲的施密茨中尉（David Schmitz）在事故中死亡，事後調查人員發現，戰機失事的部分原因與彈射座椅故障有關。

此外，2018年，一架B-1轟炸機的4名機組成員在飛機著火時發現4個彈射座椅有一個故障了，因此他們選擇留在燃燒的飛機裡著陸，最終全部倖免於難，並因此獲得傑出飛行十字勳章。