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社會 社會焦點 保障人權

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

▲▼竹南大埔5樓透天住宅發生火警，起火位置為4樓後側房間，燃燒面積約4約坪，沒有人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲陳姓男子因為使用來路不明的充電器，導致房子起火，被判要入獄。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

苗栗縣竹南鎮大埔一街的透天住宅，去年曾發生火警，案件經過調查後，發現是4樓陳姓房客使用手機充電器不當，進而引發火災，陳男也因此被起訴。苗栗地院審理後，判陳男拘役30天，可易科罰金，全案仍可上訴。

去年2月10日時，竹南大埔一街一棟5樓透天住宅的4樓起火，現場冒出陣陣濃煙，還有一人受困陽台等待救援。警消獲報後不敢大意，立即派出6車共10人前往現場搶救，最終順利救下受困民眾，也成功撲滅火勢。

檢警調查後發現，該處透天4樓住的是陳姓房客，陳男向吳姓房東租屋，卻沒有注意所使用的手機充電器是否符合安全標準，並且檢視製造商、電器規格、型號之標示。

▲▼竹南大埔5樓透天住宅發生火警，起火位置為4樓後側房間，燃燒面積約4約坪，沒有人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼陳姓男子因為使用來路不明的充電器，導致房子起火，被判要入獄。（圖／ETtoday資料照）

▲▼竹南大埔5樓透天住宅發生火警，起火位置為4樓後側房間，燃燒面積約4約坪，沒有人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

此外，陳男也應注意手機充電器、插座的使用及保養情況，避免手機充電器刃片短路而失火的危險。但陳男疏忽應該注意的事項，從公司貨車取得來路不明的充電器插頭，為手機充電，進而引發火警、造成火勢擴大，並且燒毀物品、致生公共危險。

陳男被起訴後，苗栗地院法官認為，陳男沒有注意充電器是否符合安全標準，也沒有注意充電器、插座的使用及保養情況，將來路不明的充電器插入插頭，導致充電器因刃片短路而引燃被褥、彈簧床等可燃物，造成火勢擴大、燒燬被害人吳姓房東所有之大量物品、並危及周遭公共安全。

此外，陳男至今未與受害人達成和解、賠償損害，行為實有不該，且陳男曾犯詐欺案而被判決、素行非佳。不過，法官考量陳男在火警發生後坦承告知、未加以爭執，犯後態度尚可，審酌後依照刑法第175條第3項之失火燒燬罪，判處拘役30天，可易科罰金，全案仍可上訴。

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