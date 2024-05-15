前立委蔡豪性侵女助理判刑定讞　提證據求再審遭駁回確定

▲前立委蔡豪性侵案定讞後，他提出再審，遭最高法院駁回確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前立委蔡豪因犯下性侵女助理案件，遭判刑4年10月定讞，已於2021年6月間發監執行。但他不服，提出被害人父親的親筆信，以及被害人傳給友人的簡訊，證明自己僅有性騷而無性侵，請求法院重啟再審。但最高法院審理後，15日駁回聲請確定。

蔡豪在2016年3月間應徵小萱（化名）擔任他的女助理，不過小萱提告指出，當年7月間，蔡豪在他燕巢區的辦公室內，假藉討論事情為由，要小萱邊喝酒邊談事情，最後她被灌醉；躺在辦公室休息時，蔡豪趁機對她性侵及猥褻得逞。

小萱遭侵犯後，因喝酒後起酒疹到醫院掛急診，蔡豪到醫院探視，竟又將小萱帶離開醫院，到汽車旅館中再度猥褻得逞，隔日一早才帶小萱到高鐵站。小萱遭連續侵犯後萌生退意，當天就向蔡豪秘書表示要辭職，並告知被性侵之事；隱忍兩年後，因走不出陰影，提出告訴。蔡豪最後遭判刑4年10月定讞，2021年6月間發監執行。

不過蔡豪今年初以發現新證據為由，向高等法院高雄分院聲請再審。蔡豪提出兩項證據，第一是小萱父親寫下的親筆信，內容為「我已感受到您的誠意…非常願意接受您的歉意，也與您達成和解，又收了您的賠償金，『並多次與小萱聊過，相信您只有性騷而無性侵』」。第二項證據為小萱在案發後傳訊息給秘書，內容為「我還是處女～他就是差不多該毛手毛腳的地方都做了…」。蔡豪認為這些證據得以證明他並未性侵，請求法院重啟再審並停止刑罰執行。

但高雄高分院認為該等證據，並未符合再審證據所要求的「新規性」、「確實性」，因此駁回蔡豪聲請。蔡豪再抗告，最高法院審理後，15日駁回抗告，全案確定。