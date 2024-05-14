襲胸小六女童！台中狼師瞎掰「搔癢」　父怒：你是禽獸嗎？

▲男家教老師對國小六年級女童襲胸。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關。）

記者劉人豪／台中報導

台中一名男家教老師，與國小六年級女童一對一授課時，突然伸手摸女童胸部，女童家長得知後報警，男師辯稱只是「搔癢」，台中地方法院認為「搔癢」與「將手伸進衣服內撫摸胸部」舉動明顯不同，男師摧殘國家幼苗，違反社會善良風俗，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月。

判決書指出，台中一名家教老師，在家教班上課時，於教室內僅剩下一名國小六年級女童時，先以手觸碰女童腰部，再強行將手伸進女童衣服內往前撫摸胸部，女童掙扎抗拒，家教老師才止。女童母親接下課時發現女童神色有異，返家後關心詢問後得知上情，女童父親父以LINE與家教老師聯繫並質問，隨後報警處理。

女童父親打電話質問時，提及「你現在跟我說你玩過頭，你跟她搔癢」、「她無故會冤枉你嗎」、「你有沒有手伸進去摸我女兒的胸部」、「你是禽獸嗎？」，男師也道歉說對不起，並坦承說，「有，我有摸到。」



審理時男師否認犯行，辯稱當天是正常上課，難免會有一些肢體上的接觸，平常上課也是這樣子，沒有手伸進去她衣服裡面，也沒有摸胸部。於對話錄音中的陳述只是為了要迎合對方、讓對方不要再更生氣的反應，並不是承認犯罪。

法官認為，男師確有將手伸衣服內撫摸胸部行為，「搔癢」與「將手伸進衣服內撫摸胸部」舉動明顯不同，審酌男師違反女童意願，強行將手伸進衣服內撫摸胸部，犯後否認犯行，未達成和解，台中地院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月。可上訴。