露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

▲南投一名露營區老闆夥同3名員工活活打死一名張姓男子，法官裁准4人羈押禁見。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

南投中寮鄉一處露營區驚傳老闆動私刑將員工活活打死案件！42歲謝姓男子夥同員工對另名張姓員工動用私刑，南投地檢署今依傷害致死罪，將謝男等4人向法院聲請羈押禁見獲准。據悉，該露營區今年才剛開幕，目前在Google上僅有5則評價，全部都是5星好評。

▲南投動用私刑露營區在Google上的評價是5星好評 。（圖／翻攝自GoogleMaps）

根據露營相關網站的介紹，該營區一共分為A至F區6個區域，總空間可容納46個帳篷，一位營帳收取一千元的費用，另有三棟小木屋可供無裝備露營客選擇，特色在於座落在樹林鄉間的戶外環境，鄰近溪水夏天時可以在此戲水，營區內還有釣魚池可以釣魚。

▲4名犯嫌動用10多種刑具活活將人打死。（圖／記者高堂堯翻攝）

據此前報導，這起案件發生在11日深夜，謝男不明原因對47歲張男不滿，於是找來33歲徐姓、40歲許姓、24歲何姓員工毆打張男，眾人先將張男帶到一處販賣物品的福利社，並將現場所有物品，包括掃把、塑膠椅、水管等10多種工具當成刑具，不斷毆打張男。

直到張男倒臥在地一動不動，眾人才驚覺打死人，嚇得連忙輪番替張男CPR，但已為時已晚，到了今(13日)才由其中1人撥打119，謊稱有人摔倒請求救護，但警消到場，張男已明顯死亡。

警方後續將4人帶回調查，並依法送辦，而南投地檢署訊後將4人依涉犯傷害致死罪，且有勾串逃亡之虞向法院聲請羈押禁見。法院羈押庭結果稍早出爐，法官裁准羈押禁見。