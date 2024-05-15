雄中全盲音樂生從小擁「絕對音感」　一路彈進國家音樂殿堂

▲高雄中學音樂班3年級學生黃崇恩，因早產導致視網膜剝離，天生全盲。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄中學音樂班3年級學生黃崇恩，出生時早產全盲，卻對音樂極有天賦，他的音感與聽覺俱佳，幼兒時沒學琴就能聽音彈出各種旋律，甚至能辨識出每輛經過雄中鐵道上火車的型號。黃崇恩的琴聲有著磅礡的氣勢，6月7日他將彈進國家音樂殿堂，也是國內首位在衛武營音樂廳舉行個人鋼琴獨奏會的高中音樂生。

在雄中音樂班琴教室，黃崇恩專注的練琴神態，琴聲傾瀉打動人心；他說期許自己能擁有莫札特的純潔，並像貝多芬一樣無畏身體的殘缺，將眼裡的黑暗幻化為音樂的陽光，用音樂代替眼睛去看見這世界上的美好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也因為看不見，讓他的聽覺與音感相當好，尤其表現在音樂，除了聽到音樂即能完全表現在音符上，也能夠從很細微的振動，辨識出是家人、師長與朋友；尤其在雄中就學3年，練琴時總有火車經過學校後方的鐵道，卻讓他只要聽到火車的振動或行進聲，就能完全辨識出經過火車的型號，如自強號或莒光號等，讓同學們都覺得很厲害。

▲黃崇恩擁有絕對音感，5歲還沒學琴就能彈出不同旋律。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃崇恩因為早產導致視網膜剝離，6個月又5天就出生，其中在保溫箱期間曾經動過2次手術，但也未能救回他的視力，與黑暗共存，上天似乎也為他帶來音樂的天賦；幼兒園時完全沒有學過鋼琴，就能聽音彈出旋律，甚至變換音樂風格，直到5歲才開始學習鋼琴。

黃崇恩從小就是一個樂觀開朗的小孩，在家庭的溫暖之下，一直開心的成長著。因為是家中的獨子，所以媽媽希望他與同儕之間有多一些互動也可以模仿學習，所以開始送他學習打擊樂，一學就是7年多，其中他也結交了一些同好，大家一起學習成長，對於音樂，它有獨特的敏銳，再加上他天生的絕對音感，從5歲開始學習鋼琴，一路至今超過10年。

黃崇恩在雄中主修鋼琴，副修長笛，是目前為雄中唯一全盲視障生，在校學習認真，努力克服視覺障礙，也積極參與學校大小事務，在校皆有良好的表現。曾於2022年榮獲總統教育獎，為高雄巿唯一獲獎高中生。

▲黃崇恩將登上衛武營音樂廳開個人演奏會，校長莊福泰(右3)和老師們替他加油。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃崇恩說，他真的很喜歡彈鋼琴，當每一次完成一首曲子的練習，就會覺得自己好有成就感，尤其每當速度加快到一定的程度時，會為自己感到驕傲，雖然每天都要練習，犧牲許多玩樂的時間，但覺得是值得的，希望有一天能到世界各地表演音樂給很多人聽，站上大舞台享受觀眾的掌聲，希望所有人都喜歡他的表演。

面對天生缺陷，黃崇恩豪不畏懼，反而積極面對人生，展現極佳的音樂天賦，他的琴聲也感動許多人，從天生全盲將走進國家音樂殿堂，6月7日他將在衛武營音樂廳舉行個人售票鋼琴獨奏會。此外，5月25日在北市鳴石音樂空間也有一場個人音樂獨奏會。