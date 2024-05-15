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社會 社會焦點 保障人權

高雄伯罹病「百萬罰單繳不出」名下透天險遭拍賣　弟繳清保祖產

▲▼機車,摩托車,停車格,路邊停車,違規,罰單。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳姓阿伯年輕時積欠各種罰單、稅費。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名陳姓阿伯年輕時經營公司積欠勞健保費用，個人牌照稅、交通罰鍰等稅費也沒繳，累積欠款逾百萬元。陳姓阿伯遭移送行政執行署高雄分署執行，發現陳伯伯名下有一間高雄精華地段透天屋，市值破千萬，不過因和弟弟共同持有，弟弟為了保住祖產，只好出面替哥哥繳納滯欠的稅費。

高雄分署指出，陳姓男子積欠的勞健保、罰單、稅費多達144萬元，但他罹患慢性病，病情需不時住院而失業。從2022年移送執行以來，陳姓男子雖曾多次承諾到分署辦理分期繳納，但因病情經常住院，無法辦理分期。

高雄分署發現，陳姓男子沒有其他財產可供執行，但名下有一棟繼承來的透天厝，位於高雄市精華地區的臨路段，市值至少千萬元，陳男持有1/4，因此先行將陳姓男子持分查封。

▲陳家市值千萬的透天厝險被拍賣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳家市值千萬的透天厝險被拍賣。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，考量到若把陳男的持分拍賣掉，祖產產權複雜，承辦人員在與陳姓阿男子面談時，得知他有一位弟弟應有財力，且可能有意願協助處理欠稅費，承辦人員便與陳姓男子的弟弟聯繫。

經承辦人員剖析利害關係，陳姓男子的弟弟表示，「祖產不能賣！」為避免房屋拍出價格低於市價，且為保全祖產，他願意代為繳納滯欠稅費。經承辦人員誠意溝通，弟弟順利代繳欠款留下祖產，陳姓男子也得以頤養天年。

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