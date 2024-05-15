日本腦炎高雄+2例！男「頸僵臉麻」發病9天亡　女意識不清住院中

▲豬隻是日本腦炎增幅宿主，可能被帶有日本腦炎病毒的病媒蚊叮咬而受到感染。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

疾病管制署今(15日)公布國內2例日本腦炎病例，個案都發生在高雄。一名60多歲男性出現頸僵硬、臉神經麻痺等症狀，發病9天後因急性腦膜炎死亡；另一名70多歲女性則意識不清、發抖無力，目前仍住院治療中。衛生局疫調指出，個案住家有豬舍、水稻田，或曾到鄉間旅遊，都是高風險場域，防疫人員已展開環境掃蕩。

一名居住於左營區70多歲女性，5月6日開始出現發燒、嘔吐、食慾不振等症狀，5月7日至診所看診，同日下午因意識不清、全身發抖無力，至醫院就醫確診日本腦炎，經收治住院，目前仍住院治療中。衛生局調查，個案發病前15日曾到有多處鄉間旅遊史 (含旗山、美濃、橋頭等)，不排除於住家或其他活動場域感染。

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▲▼防疫人員針對個案居住地週邊水稻田進行病媒調查，查獲三斑家蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一例則是居住於岡山區60多歲男性，有酒精性胰臟炎病史，5月4日因嘔吐、腹瀉、咳嗽、畏冷至醫院急診就醫，收治住院後開始發燒，住院期間反覆發燒到5月6日意識開始不清，5月9日現聽覺障礙、說話不清、嚥下困難、臉部神經麻痺、頸部僵硬等症狀，5月12日因急性腦膜炎死亡。

衛生局接獲通報，立即啟動緊急防治，經查岡山確診男子主要活動地點以住家周邊為主，居住地周圍2公里範圍共有7處豬舍及大量水稻田。防疫人員於個案居住地周邊進行水稻田病媒調查並於豬舍懸掛捕蚊燈防治及社區環境大掃蕩，同時加強附近民眾教育宣導及適齡兒童之疫苗催種工作。

▲防疫人員針對個案居住地週邊豬舍設置捕蚊燈防治。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，每年5至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要增幅宿主。感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，約有小於1%的感染者會出現臨床症狀，最常見的臨床表現是頭痛、發燒、無菌性腦膜炎或腦炎等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

衛生局指出，日本腦炎的致死率約20%至30％，近10年國內平均致死率 4.8%，存活病例中，約30%至50％有神經性或精神性後遺症。請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

衛生局提醒家長，幼兒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲尚未完成疫苗接種的幼兒家長，儘速安排家中幼兒接種。

▲確診日本腦炎恐致死。（圖／高雄市衛生局提供）

▲每年5至10月為日本腦炎流行季節，除了施打疫苗外，應避免到高風險場域。（圖／高雄市衛生局提供）