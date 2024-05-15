　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本腦炎高雄+2例！男「頸僵臉麻」發病9天亡　女意識不清住院中

▲▼防疫人員針對個案居住地週邊豬舍設置捕蚊燈防治。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲豬隻是日本腦炎增幅宿主，可能被帶有日本腦炎病毒的病媒蚊叮咬而受到感染。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

疾病管制署今(15日)公布國內2例日本腦炎病例，個案都發生在高雄。一名60多歲男性出現頸僵硬、臉神經麻痺等症狀，發病9天後因急性腦膜炎死亡；另一名70多歲女性則意識不清、發抖無力，目前仍住院治療中。衛生局疫調指出，個案住家有豬舍、水稻田，或曾到鄉間旅遊，都是高風險場域，防疫人員已展開環境掃蕩。

一名居住於左營區70多歲女性，5月6日開始出現發燒、嘔吐、食慾不振等症狀，5月7日至診所看診，同日下午因意識不清、全身發抖無力，至醫院就醫確診日本腦炎，經收治住院，目前仍住院治療中。衛生局調查，個案發病前15日曾到有多處鄉間旅遊史 (含旗山、美濃、橋頭等)，不排除於住家或其他活動場域感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼防疫人員針對個案居住地週邊水稻田進行病媒調查，查獲三斑家蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼防疫人員針對個案居住地週邊水稻田進行病媒調查，查獲三斑家蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼防疫人員針對個案居住地週邊水稻田進行病媒調查，查獲三斑家蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一例則是居住於岡山區60多歲男性，有酒精性胰臟炎病史，5月4日因嘔吐、腹瀉、咳嗽、畏冷至醫院急診就醫，收治住院後開始發燒，住院期間反覆發燒到5月6日意識開始不清，5月9日現聽覺障礙、說話不清、嚥下困難、臉部神經麻痺、頸部僵硬等症狀，5月12日因急性腦膜炎死亡。

衛生局接獲通報，立即啟動緊急防治，經查岡山確診男子主要活動地點以住家周邊為主，居住地周圍2公里範圍共有7處豬舍及大量水稻田。防疫人員於個案居住地周邊進行水稻田病媒調查並於豬舍懸掛捕蚊燈防治及社區環境大掃蕩，同時加強附近民眾教育宣導及適齡兒童之疫苗催種工作。

▲▼防疫人員針對個案居住地週邊豬舍設置捕蚊燈防治。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲防疫人員針對個案居住地週邊豬舍設置捕蚊燈防治。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，每年5至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要增幅宿主。感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，約有小於1%的感染者會出現臨床症狀，最常見的臨床表現是頭痛、發燒、無菌性腦膜炎或腦炎等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

衛生局指出，日本腦炎的致死率約20%至30％，近10年國內平均致死率 4.8%，存活病例中，約30%至50％有神經性或精神性後遺症。請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

衛生局提醒家長，幼兒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲尚未完成疫苗接種的幼兒家長，儘速安排家中幼兒接種。

▲▼日本腦炎。（圖／高雄市衛生局提供）

▲確診日本腦炎恐致死。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼日本腦炎。（圖／高雄市衛生局提供）

▲每年5至10月為日本腦炎流行季節，除了施打疫苗外，應避免到高風險場域。（圖／高雄市衛生局提供）

ET快訊
不是抖音！高中生都在用「2款App」　學生認證：一下課就打開
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

洪總談球隊守備失誤　紀慶然扭到腳要下二軍

媽媽來了！白柴車上「飛機耳+瞇瞇眼」興奮迎接　萌到像小白羊

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

土藏造型街邊店！藏壽司插旗台中沙鹿　在地人想吃不用跑市區

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

「農粉幣」領取方式出爐！每張面額250元　農業部預訂7/1發行

董娘在聯電上班「老公搞上33歲秘書」！員工看傻

今晨14.5℃！　把握好天氣「雨區擴大」時間曝

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

4星座談戀愛　就想天長地久

高中畢旅堅持遊日！孩伸手「旅費6萬」他求助

3空姐「化解機上互毆」登CNN　長榮給獎勵「各嘉獎一次」

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

Uber買下台灣foodpanda！外送員酸：以後直接丟1樓

「一早轟隆隆」嚇醒新北人　大票笑：菜逼八

Uber Eats併購熊貓要改名？最受歡迎簡稱出爐

更多熱門

相關新聞

今年日本腦炎首死！高雄岡山男「頸僵臉麻」發病9天亡

今年日本腦炎首死！高雄岡山男「頸僵臉麻」發病9天亡

國內出現今年首2例日本腦炎個案，都發生在高雄，且其中一例死亡！疾病管制署今（15）日公布，死亡個案是岡山區60多歲男性，因為上腹痛住院治療，但後續出現頸僵硬、臉神經麻痺、吞嚥困難、聽覺障礙等症狀且意識轉變，經通報確診日本腦炎，後續病況仍持續惡化，發病9天後死亡。

高雄立多商旅歇業4年賀成交　新買家跨界3.6億入手

高雄立多商旅歇業4年賀成交　新買家跨界3.6億入手

高雄伯欠國家百萬罰單　弟繳清保祖產

高雄伯欠國家百萬罰單　弟繳清保祖產

高雄「在地版」小北百貨熄燈　傳港式茶餐廳秒進駐

高雄「在地版」小北百貨熄燈　傳港式茶餐廳秒進駐

無業男家裡印鈔票　指甲油畫防偽線

無業男家裡印鈔票　指甲油畫防偽線

關鍵字：

高雄日本腦炎豬舍水稻田

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面