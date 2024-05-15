女通緝犯開註銷車「拒檢狂逃自撞」還衝民宅　台南警開槍逮人

記者林東良／台南報導

33歲楊姓女竊盜及毒品通緝犯，駕懸掛逾期檢驗註銷車牌車輛，被市警永康分局發現可疑攔檢，楊女拒檢駕車竄逃，警開槍示警，尾追楊女伺機攔檢，楊女逃逸過程撞傷2名機車騎士及自撞民宅門柱被逮，警方起獲安非他命等毒品，依毒品、肇逃、妨害公務等罪嫌送辦及移送歸案。

▲楊姓女竊盜及毒品通緝犯，駕懸掛逾期檢驗註銷車牌車輛，被永康分局攔檢，楊女拒檢駕車竄逃，警開槍示警制止，楊女撞傷2名機車騎士並自撞民宅門柱被逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局永康派出所警員徐子原、林忠毅等2員，14日下午4時10分許巡經中山北路與永明街口時，見1部自小客車懸掛逾期檢驗註銷車牌，徐等2員即上前攔查，駕駛人楊女拒絕停車受檢及提供身分查驗，立即駕車逃逸，徐員馬上通報實施攔截圍捕，並持續尾隨待機伺機攔查，於下午4時20分許在永二街與高速二街時，楊嫌有企圖衝撞員警機車之行為，徐員為避免自身及現場同仁遭受危害，且為避免楊嫌行徑會危害用路人安全，即朝該車左後輪使用警械射擊1發制止，以嚇阻楊嫌繼續衝撞。

惟楊嫌仍未停駛加速逃逸，途中於中華二路266巷擦撞民眾車輛重機2部，造成2位民眾受輕傷，而後在下午4時35分許在永康區勝學路269巷，楊嫌失控肇事自撞民宅門柱，員警馬上上前破窗，將駕駛楊女拉出當場逮捕，經查楊嫌為竊盜及毒品通緝犯，當場在該車內起獲第2級毒品安非他命、第3級毒品喵喵及毒品吸食器等證物，全案依妨害公務、肇事逃逸及違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦及歸案。

楊嫌逃逸時沿途違反交通安全規則，並衝撞民眾及員警車輛，徐員為保護自己與同事及其他用路人安全，選擇第一時間對左後輪開槍阻止威嚇，勇於任事捍衛治安，順利制伏楊嫌逮捕到案，員警若不及時阻止恐造成後續更多傷害。永康分局分局長邱顯良力挺同仁正確使用警械勇於執法，強力壓制惡徒挑戰公權力，維護台南治安。