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花蓮翁深夜迷途累癱警所門口直喊「要回家 」　警護送返回

▲▼員警發現老翁因迷途而累倒警所門口，主動伸出援手送老翁回家。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲員警發現老翁因迷途而累倒警所門口，主動伸出援手送老翁回家。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在斜風細雨的夜晚，花蓮縣警察局玉里分局崙天派出所警員李俊龍的細心關懷成為老翁的救星；日前正準備擔服值宿勤務時，聽見門外傳來求救的聲音，便立即打開鐵門上前關心，此時只見一名老翁坐在階梯前，感覺神情疲憊不堪。

李姓員警發現老翁言語含糊不清，且體力不支，經瞭解情形，發現老翁不斷說出要回家等語，疑似外出迷途；於是先安撫老翁的情緒，更細心按揉其太陽穴及手腕以舒緩其頭暈目眩的症狀；待老翁精神有所恢復後，詢問中得知其確切住址。

▲▼員警發現老翁因迷途而累倒警所門口，主動伸出援手送老翁回家。（圖／玉里警分局提供，下同）

等一切都詳細清楚後，員警不顧夜色昏暗和細雨，以巡邏車載送將老翁護送返家，並將老翁交由在住家等候的姊姊照顧，老翁姊姊表示，弟弟患有嚴重的失智症和糖尿病，因夜間難以入眠便趁家人熟睡時獨自外出，隨後失去返家方向；對協助弟弟安全返家的員警，表達深深感謝。

玉里分局長黃靖堯表示，警方的袖招成為民眾夜間指引的方向，而此次積極的為民服務展現崙天所警對社區居民的用心，也烙印警察溫馨親切形象；在此也提醒家屬，儘量不要讓年長者獨自外出，如家中有失智長者或是身心障人士，可佩戴防走失手鍊，萬一途中走失或迷途警方才能即時聯絡。
 

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