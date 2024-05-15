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阿姨買粽子走失「證件不會給壞人看」　台中警急喊：我好人啦！

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲詹婦在菜市場與兒子走散，獨自坐在自助餐店1個多小時。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名7旬詹姓婦人上週到菜市場買粽子，卻與一同前往的兒子走散，獨自坐在自助餐店1個多小時，熱心店家見詹婦疑似走失，報警處理。警方到場想詢問詹婦基本資料，沒想到她「保密防諜」的功夫很到位，堅稱「不會把證件給壞人看」，令員警不禁莞爾；經警方一再強調「我是好人」，詹婦才卸下心防，讓員警帶她回家。

台中市第三警分局表示，東區分駐所上週接獲東區十甲路的自助餐店有民眾疑似走失，員警到場後，老闆娘指著1名坐在椅子上的阿嬤說，阿嬤應該就住附近，但拄著拐杖行動不甚方便，還買了2袋自己幾乎提不動的粽子，一坐就是1個多小時，又說不清住在哪裡，擔心阿嬤安危，請求警方協助。

只不過阿嬤警覺性極高，員警不斷旁敲側擊，她對於自己的資料總以「不知道」3字帶過。過不久，或許是因員警認真「交陪」，又或是聽到員警說家人找不到會擔心，阿嬤終於卸下心防，透露自己已經快80歲，並從隨身包拿出證件交付員警，一邊還說著「我證件不隨便給別人看，現在壞人這麼多」員警也趕緊掛保證「我好人！」

警方確認詹姓婦人就住在市場附近，便將她載回住處，詹婦的兒子走出巷口迎接，他向員警表示，他跟母親一起到菜市場，母親去購買拜拜用的粽子，他則去買水果，未料2人走散，繞了一圈找不到母親身影，以為母親等不及已先行返家，卻讓母親白等1個多小時，感謝警方將母親平安送回家。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方確認詹姓婦人就住在市場附近，便將她載回住處。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家。而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。

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