110天搭200航班　男1手法狂偷行李「得手數十萬」！轉機乘客遭殃

▲ 男子鎖定轉機乘客隨身行李偷竊。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生一起離譜事件，一名男子在110天內搭乘200架國內線航班，飛行數千公里，目的竟是為了偷竊。他鎖定轉機乘客隨身行李，靠相同手法在全國7座機場得手價值數百萬盧比的贓物，今年4月終於落網。

綜合NDTV等當地媒體，一名女子4月向警方報案，稱她搭機從海德拉巴飛往德里，手提包裡價值70萬盧比（約新台幣27萬）的珠寶卻不翼而飛，警方後來又接獲一名美國男子報案，稱他登機箱裡價值200萬盧比（約新台幣7萬）的貴重物品被偷。

警方調閱機場監視器後，在德里逮捕涉嫌偷竊的40歲男子卡浦爾（Rajesh Kapoor）。他落網後詳細道出犯案手法，原來他鎖定的是轉機乘客中的老人和女性，且會仔細觀察目標的一舉一動，跟縱他們或偷看行李申報單上的內容，以掌握他們的隨身行李中有多少貴重物品。

卡浦爾光是去年一年就搭乘200架航班，110天內在國內旅行數千公里，且預定機票時會使用死去的手足名字和他人名義註冊的手機號碼，以避免留下任何證據。

他鎖定下手目標後會找藉口換座位到對方旁邊，趁其他乘客還在登機時，假裝調整座位上方行李櫃中的行李，順手偷走珠寶等貴重物品。

警方設法查出他的手機號碼後循線將他逮捕，並在他家中搜出大量金銀首飾。據悉他過去曾因在火車上行竊被捕，後來才轉移陣地到機場，警方目前仍在追查他去年是否犯下其他竊案。