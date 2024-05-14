　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

110天搭200航班　男1手法狂偷行李「得手數十萬」！轉機乘客遭殃

▲▼飛機。（圖／CFP）

▲ 男子鎖定轉機乘客隨身行李偷竊。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生一起離譜事件，一名男子在110天內搭乘200架國內線航班，飛行數千公里，目的竟是為了偷竊。他鎖定轉機乘客隨身行李，靠相同手法在全國7座機場得手價值數百萬盧比的贓物，今年4月終於落網。

綜合NDTV等當地媒體，一名女子4月向警方報案，稱她搭機從海德拉巴飛往德里，手提包裡價值70萬盧比（約新台幣27萬）的珠寶卻不翼而飛，警方後來又接獲一名美國男子報案，稱他登機箱裡價值200萬盧比（約新台幣7萬）的貴重物品被偷。

警方調閱機場監視器後，在德里逮捕涉嫌偷竊的40歲男子卡浦爾（Rajesh Kapoor）。他落網後詳細道出犯案手法，原來他鎖定的是轉機乘客中的老人和女性，且會仔細觀察目標的一舉一動，跟縱他們或偷看行李申報單上的內容，以掌握他們的隨身行李中有多少貴重物品。

卡浦爾光是去年一年就搭乘200架航班，110天內在國內旅行數千公里，且預定機票時會使用死去的手足名字和他人名義註冊的手機號碼，以避免留下任何證據。

他鎖定下手目標後會找藉口換座位到對方旁邊，趁其他乘客還在登機時，假裝調整座位上方行李櫃中的行李，順手偷走珠寶等貴重物品。

警方設法查出他的手機號碼後循線將他逮捕，並在他家中搜出大量金銀首飾。據悉他過去曾因在火車上行竊被捕，後來才轉移陣地到機場，警方目前仍在追查他去年是否犯下其他竊案。

ET快訊
Uber Eats砸300億併購　foodpanda回應了
不是漂白水！白衣發黃沒招了　婆媽推「1清潔神物」：白到不像話
股票族注意！　補充保費擬調漲
快訊／Faye詹雯婷揭F.I.R.鬧翻真相！　痛訴陳建寧
性愛瑜珈片瘋傳！男女「交疊狂抖」翻白眼　泰國官方回應了
股息領150萬！他沒工作「繳稅金額超狂」
快訊／忘拉手煞車「肉身阻擋」！　瑞芳男遭拖行命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

京都古寺新一代「佛系女僕」長相曝光！網驚：果真空即是色

菜鳥開錯路！救護車晚13分鐘才到院　日本8旬婦過世

加拿大「上百起野火狂燒」！濃煙一路飄到美國　3州急發空品警告

碾壓Siri！OpenAI更新語音助理GPT-4o　秒回問題還能嘲笑無聊笑話

墨西哥槍擊8死！近距離狂轟17秒　血腥屠殺畫面曝光

110天搭200航班　男1手法狂偷行李「得手數十萬」！轉機乘客遭殃

風俗妹「2嬰屍藏男友人家」！認全是親骨肉　他聞惡臭嚇壞

性愛瑜珈影片瘋傳！男女「交疊狂抖」爽到翻白眼　泰國官方回應了

泰國芭達雅桶屍案　韓男逃柬埔寨被逮！死者「十指全斷」原因曝

吃下午茶疑似被加料！　英國女講話結巴倒在路邊急送醫

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

一粒應援忘動作愣2秒跟上　媽媽到場支持目睹大笑XD

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

交屋潮湧現　台中海線2區最大里換人當

京都古寺新一代「佛系女僕」長相曝光！網驚：果真空即是色

菜鳥開錯路！救護車晚13分鐘才到院　日本8旬婦過世

加拿大「上百起野火狂燒」！濃煙一路飄到美國　3州急發空品警告

碾壓Siri！OpenAI更新語音助理GPT-4o　秒回問題還能嘲笑無聊笑話

墨西哥槍擊8死！近距離狂轟17秒　血腥屠殺畫面曝光

110天搭200航班　男1手法狂偷行李「得手數十萬」！轉機乘客遭殃

風俗妹「2嬰屍藏男友人家」！認全是親骨肉　他聞惡臭嚇壞

性愛瑜珈影片瘋傳！男女「交疊狂抖」爽到翻白眼　泰國官方回應了

泰國芭達雅桶屍案　韓男逃柬埔寨被逮！死者「十指全斷」原因曝

吃下午茶疑似被加料！　英國女講話結巴倒在路邊急送醫

三陽「新一代DRGBT」5／21發表！嶄新外型、配備升級油耗達43.8km

吳汶芳茹素5年吃成精！　頂樓「種菜自給自足」超狂

李泳知6月22日臺北流行音樂中心開唱！　「最貴5600元享3福利」

Uber買下台灣foodpanda！　熊貓：審查完成前各項服務維持不變

京都古寺新一代「佛系女僕」長相曝光！網驚：果真空即是色

刷牙「驚見牙膏黏老公下體毛」！她新婚1年崩潰　香蕉揭全因男生1習慣

2000萬刮刮樂領獎倒數　台彩曝頭獎名額只剩1個

雷／《轉生七王子》再放福利　洛伊德內褲被剝光沾黏液網嗨翻

陳水扁若特赦可全身而退？　法務部報告：未判決案件不在特赦範圍

「絕」對有好康！花蓮犬貓三合一絕育啓動　無主毛小孩也列入

國際熱門新聞

聯合國車輛拉法遭槍擊！首名外籍員工喪命

「交疊狂抖」性愛瑜珈　泰國官方回應了

印尼2歲男童「每天抽40根菸」14年後現況曝

日本埼玉縣首都高「連環車禍」　3人死亡

路透：台美海軍4月悄悄軍演

AI大爆發！IT專家預言：「這行業」一年後會被取代

ChatGPT升級　支援語音還能解「紙上數學題」

AV女優當街「掀衣露奶」大放送！

中樂透2個月花光　老翁接政府通知後悔了

韓國發呆大賽　冬奧選手敗給「1職業反應」

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

全球首例！英女童天生失聰　基因治療重獲聽覺

拔智齒「細菌感染」！她暴瘦至27kg病逝

更多熱門

相關新聞

吃下午茶疑被加料　女口吃倒地急送醫

吃下午茶疑被加料　女口吃倒地急送醫

英國一名43歲女性4日和朋友聚會吃下午茶，沒想到吃完飯之後，突然出現口吃、走路困難的狀況，幾乎無法控制自己的身體，倒在街上，緊急送醫。警方已介入調查，懷疑可能有人在她的飲食裡偷偷加料。

印度、孟加拉商機大爆發　貿協南亞拓銷團帶領業者搶市

印度、孟加拉商機大爆發　貿協南亞拓銷團帶領業者搶市

「70公尺看板」倒塌壓死14人　瞬間畫面曝

「70公尺看板」倒塌壓死14人　瞬間畫面曝

砂石車駕駛酒駕連撞8車　右側車頭毀了

砂石車駕駛酒駕連撞8車　右側車頭毀了

國道Lexus剩輪框狂開31公里！駕駛：覺得沒問題

國道Lexus剩輪框狂開31公里！駕駛：覺得沒問題

關鍵字：

偷竊印度轉機乘客貴重物品警方

讀者迴響

熱門新聞

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

小弟犯錯大哥動私刑畫面曝　球棒打屁屁60下

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

蟑螂太多　她用1神器消滅整個家族

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

聯合國車輛拉法遭槍擊！首名外籍員工喪命

友靠新青安「買1200萬預售屋」！他見地點愣了

白色衣服發黃沒招了！　1清潔神物：白到不像話

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面