日本遊客看風景「車子糗困沙灘」　枋寮警聯手海巡拖吊助脫困

▲枋寮警分局枋山分駐所警員張守逸協助遊客車輛脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

兩名日本遊客到台灣租車遊南部，前往墾丁途中，將車輛開到屏東縣枋山楓港沙灘欣賞風景，不料，車輛陷入沙中，動彈不得，熱心民眾看到報案，警方會同海巡人員協助，大夥協助推車未果，滿身大汗，最後聯絡拖吊車拖吊解困，警方及海巡人員熱心服務，讓他們一再道謝。

枋寮警分局枋山分駐所警員張守逸日前獲報，枋山鄉台1線455.5公里處附近海邊，有輛自小客車陷入沙灘中無法動彈。



警方獲報後立即前往現場，發現2名日本籍旅客駕駛的自小客車已深陷泥沙中無法動彈；對方向警方表示，原觀賞完海景後要開車離去，不料嘗試移動車輛時卻越來越深陷沙灘，讓他們嚇壞了，「身處異鄉不知如何是好」。

這時，一旁熱心民眾見狀便協助通報警方到場，加上海巡人員在旁執勤見狀也一同前來協助，大家齊心協力嘗試以人力推車及沙板救援，滿身大汗，都沒有成功，只好聯絡拖吊業者前來拖吊，經2個多小時，順利將車輛拖離現場，讓該2名日本籍遊客對於枋寮警方認真積極地協助，頻頻致謝。



枋寮分局長林俊雄肯定員警熱心為民服務精神，也提醒民眾行車時請務必注意路況，遇路況不佳時請勿再冒險行駛，以維護行車及本身安全，如遇突發狀況可撥打110尋求警方到場協助。