研究實測「駕駛座」比馬桶還髒！　車內這4處最恐怖

▲研究發現車內大部分的區域都比「馬桶」還要髒。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一項新的研究對汽車內裝進行了細菌檢測，結果發現車內大部分的區域都比「馬桶」還要髒，其中駕駛座的細菌數量，居然是馬桶的4倍。

根據《每日郵報》報導，這項研究由英國汽車零件經銷商LKQ Euro Car Parts執行，針對2007年款的Audi A3房車、2011年款的Mini Hatchback、2010年款的Nissan Qashqai跨界休旅車等3種車款進行了實際測試。

研究團隊將能培養微生物的瓊脂（agar）浸片放在車內如出風口、音響按鈕等8處，每處放置15秒。接著將浸片放在溫度攝氏30度的環境中持續一周，讓細菌有充足的時間生長。結果一周後發現，這8個浸片中有6個的細菌數量比一個髒馬桶還要多。

具體來說，駕駛座的浸片培養出了107個細菌菌落，而一個髒馬桶座墊平均只有30個細菌菌落；也就是說，駕駛座的細菌數量幾乎是馬桶的4倍。

此外，安全帶有47個菌落，手煞車和門把手則有41個菌落，變速器握把有35個菌落。令人意外的結果是，在這8個區域中，方向盤竟是最乾淨的。

然而，這項研究並未提及這些車輛是否為二手車、前一次清潔的時間，以及是否有小孩或寵物經常乘坐。

過去的研究表明，每個駕駛平均每3個月才會清潔一次車，而這項新的研究顯示，家中車輛可能比我們想像的還要髒，定期清潔的重要性不容忽視。