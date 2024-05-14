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保二警邀新光醫師專題演講　科學數據助心理調適遠離壓力

▲科學數據助心理調適遠離壓力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保二警第一大隊邀新光醫院精神科主治醫師專題演講。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

有鑑於近期全台各地多起員警情緒管控問題導致自殺案件，或是處理案件遭民眾訾議，保二警總隊第一大隊第一線員警平時為防護關鍵基礎設施及治安、交通打拚，睡眠時間不固定，容易衍生心理壓力，9日特別邀請新光吳火獅紀念醫院精神科主治醫師田心喬前來為員警講授課程，以「警察勤務的壓力調適～從自律神經來看心理健康」為題透過生動、活潑的講授方式，與員警分享當壓力來臨時如何去接受它並排解它。

保二警總隊第一大隊表示，關心同仁面對勤務壓力後續帶來的緊張、焦慮情緒，可能影響到同仁的身心狀態，因此邀請講座以精神科專業角度提供警察同仁自我心理調適的方法。田醫師更帶來了「心律變異頻譜分析儀」，讓員警檢測出自身的交感神經和副交感神經的變化心率變異（heart rate variability，HRV）。

▲科學數據助心理調適遠離壓力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保二警第一大隊長蘇文元（左）、新光醫院精神科主治醫師田心喬（右）。

藉由數據化的方式，使員警能更直觀的明白自己是否承受相當壓力以及調適壓力的能力，使警察朋友能更深的體會壓力所帶來的心理與生理間的變化，現場也對接受測驗的員警解析數據，給予健康上的建議，讓員警從飲食、健康、生活等各方面上改善自身的身心狀況，也讓員警在執行勤務上能保持愉悅的心情。

保二總隊第一大隊肩負關鍵基礎設施安全防護工作及維護民眾生命、身體、財產安全，大隊長蘇文元表示，除要求各單位主管多關懷同仁的身心、工作及家庭狀況，提早關懷防範，將持續推動及倡導員警身心健康自主管理，鼓勵同仁多從事運動及正當休閒活動、定期健檢、自我量測心理情緒，隨時掌握自己身心狀況，如發現問題，及時尋求專業諮詢與協助，以解決問題，大隊會持續強化「關老師」的功能，於各單位亦張貼關老師服務電話及心情溫度計等APP，積極主動的為同仁服務，與同仁一起前進。

蘇文元表示，警察工作不分晝夜，極為辛勞，現階段在勤務上的情緒管理與壓力調適，卻是工作中的兩大重要課題，當面臨情緒的壓力接踵而來時，如何透過正確的方式宣洩壓力與情緒更是重要。特別感謝田醫師的課程講授，讓同仁受益良多。

▲科學數據助心理調適遠離壓力。（圖／記者郭世賢翻攝）

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