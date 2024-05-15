俄前線集結50萬大軍！烏克蘭彈藥枯竭中　美急安撫：軍援在路上

▲俄羅斯在前線集結了50萬大軍，令烏俄戰爭的緊張局勢升級。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯在烏克蘭前線集結了超過50萬大軍，試圖以此壓倒西方支持的烏克蘭軍隊。分析人士警告，俄軍如今的規模已擴大到遠超烏克蘭的51萬人，使得烏方彈藥供應面臨枯竭風險，因此西方盟國必須迅速為烏克蘭補充軍事庫存。

據《每日郵報》報導，英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）的沃特林（Jack Watling）強調，烏克蘭目前的形勢十分嚴峻，其盟友必須提供更多的支持，以協助烏方應對俄羅斯的持續壓力。

這一警告發出之際，俄羅斯正在烏克蘭北部持續推進，進一步對烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）造成威脅。英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，這些進展「讓西方措手不及」。

有鑑於戰局惡化，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）14日突然訪問基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基保證，美國的軍援「正在路上」，也了解烏方目前的挑戰，但美國的援助將在烏克蘭抗俄的過程中發揮重要作用。

俄軍的大規模集結為烏克蘭帶來了巨大壓力，使烏國迫切需要來自國際社會的支持和援助。經過共和黨議員數月的辯論後，美國國會最近批准了一項價值600億美元（約新台幣1.9兆元）的一攬子援助計劃。這筆援助將用於增強烏克蘭的軍事能力，以應對俄羅斯在戰場上的進一步攻勢。