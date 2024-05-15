新成員！　2國家加入「聯合海上部隊」

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「聯合海上部隊」新成員！　黎巴嫩、阿爾巴尼亞加入

▲▼聯合海上部隊。（圖／聯合海上部隊官網）

▲聯合海上部隊。（圖／聯合海上部隊官網）

記者黃聖庭／綜合報導

世界上最大的海上安全合作組織「聯合海上部隊」（CMF）9日增2個新國家加入，分別是黎巴嫩與阿爾巴尼亞，成為第44、45個成員國。

聯合海上部隊總部位於巴林，主要指揮五個專注於海上安全、海上安全培訓和區域反海盜行動的聯合任務部隊。聯合海上部隊指揮官喬治·威科夫（George Wikoff）表示，「很高興歡迎黎巴嫩和阿爾巴尼亞加入，聯合海上部隊的擴張帶來了比以往更多國家的技能和專業知識，期待在我們繼續一同努力確立全球標準。」

▲▼聯合海上部隊。（圖／聯合海上部隊官網）

▲查緝毒品。（圖／聯合海上部隊官網）

聯合海上部隊有五個，第150部隊專注阿曼灣、阿拉伯海和印度洋；第151部隊負責區域反海盜行動；第152部隊致力於波斯灣海上安全；第153部隊負責紅海、曼德海峽和亞丁灣；第154部隊於2023年5月成立，旨在海上安全培訓。

聯合任務部隊的共同責任區域涵蓋320萬平方英里的水域，包括一些重要的航運航道。成員國有澳洲、巴林、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、吉布地、厄瓜多、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、印度、伊拉克、義大利、日本、約旦、肯亞、科威特、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、阿曼、巴基斯坦、菲律賓、波蘭、葡萄牙、卡塔爾、沙烏地阿拉伯王國、塞席爾、新加坡、南韓、西班牙、斯里蘭卡、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國、葉門，最新增加的是黎巴嫩與阿爾巴尼亞。

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