中440億樂透頭獎！　他「拒分彩金」遭家人提告

▲美國緬因州一名男子去年贏了13.5億美元的樂透頭獎。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國緬因州一名男子去年贏了13.5億美元（約台幣440億元）的樂透頭獎，但他卻因拒絕給予先前約定好的獎金，被家人一狀告上法院。

根據《獨立報》報導，緬因州法庭文件顯示，化名為約翰（John Doe）的男子去年1月贏得13.5億美元的樂透頭獎，但約翰的家人卻指控，他拒絕履行先前承諾分享的金額，包含替父母設立100萬美元（約台幣3253萬元）的信託基金，必要時幫助支付父親與繼母的醫療費用等。

約翰則反控，他女兒的母親莎拉（Sara Smith，化名）違反兩人的訂下的保密協議，在女兒2032年滿18歲前就告知她樂透的事，同時也告訴其家人，且莎拉在約翰拒絕替其支付與現任男友的度假費用後，開始威脅上網公開他的身分，甚至誣告他綁架女兒。

莎拉卻稱，是約翰自己告訴家人這件事情。根據10日最新法庭文件顯示，約翰的父親出庭作證指出，是約翰自己跟他說中樂透的事情，「2023年2月或3月，我兒子來到家裡，告訴我和我妻子，他在緬因州中了一大筆錢。」

這位父親聲稱，他從未跟兒子要過錢，且是約翰自己承諾會買房子、蓋車庫，還說要替他設立一個100萬美元的信託基金，在必要時替他和繼母提供醫療費用。父親指出，約翰要求他不要和莎拉有任何聯繫，「我告訴他，你不再是我認識的那個兒子。」

約翰在法庭文件中指出，「我犯了一個錯誤，就是沒有讓父親簽署保密協議就告訴他我中獎了，此後我們的關係迅速惡化。」約翰強調，除了告知中獎以外，從未跟父親承諾過任何關於獎金的用途。