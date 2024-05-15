李顯龍外交哲學　「倒茶人的智慧」讓小國躍升世界峰會熱點

▲李顯龍秉持「倒茶人」的外交政策定位。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

新加坡前總理李顯龍今（15）日正式交棒，他在卸任前媒體專訪中，談到2018年承辦「川金會」歷史性峰會的內幕，更以「倒茶人」形容新加坡建國以來獨特的外交政治定位。

2018年，時任美國總統川普、北韓最高領導人金正恩在新加坡會面，這是北韓建國並與南韓達成停戰協議的65年之後，朝美領袖第一次會晤，可謂地緣政治里程碑。除了川金會之外，台海兩岸領袖習近平與馬英九也曾在新加坡會面。

李顯龍卸任前受訪才透露，新加坡主辦「川金會」之前，準備時間僅有短短1個月，他卻淡然表示，「我們只是為這個場合倒倒茶。」事實上，被問及為何總能成為國際政治重要會談的舉辦地點時，新加坡官員往往低調回應，「我們只是為大家準備桌椅、倒倒茶罷了。」

《聯合早報》指出，在錯綜複雜的國際局勢中，新加坡能夠扮演「倒茶人」角色，多虧李顯龍對於外交的精準把握，他繼承建國以來廣結善緣、堅持國家利益與獨立性的外交政治定位，憑藉自身實力與誠信，與各國發展務實的互惠合作，受到國際社會的信任與尊重，即使近年地緣政治局勢緊張，依然未受影響。

▲川金會在新加坡聖淘沙島登上。（示意圖／達志影像／美聯社）



香港城市大學法學院教授王江雨評價，在執政後期，李顯龍成功鞏固與深化新加坡立國以來的外交政策，更締造了教科書等級的「平衡外交典範」，跟所有國家都發展關係，同時在具體問題上，根據國家利益與是非對錯進行表態、採取行動，這意味著既不選邊站、也不與大國為敵，而是依靠自身實力，不犧牲主權與國格，跟大國平等來往。

新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍認為，在地緣政治方面，李顯龍一直都把國家利益放在首要位置，冷靜客觀處理外交關係，而非根據意識形態行事，不僅讓人民獲得最實在的利益，也讓該國扮演東西方之間的「橋樑」與「誠信中介者」。

新加坡前駐中大使和駐美大使呂德耀表示，20年以來，李顯龍一直站在形塑新加坡與美中關係的最前線，不僅憑藉領導能力，贏得各國的尊重、信任與善意，更「憑藉深厚的知識、技術敏銳度以及與世界領袖建立融洽關係的能力」，協助新加坡應對日益緊張的地緣政治和經濟局勢。