前瞻建設助桃園成防洪示範區　行政院副院長鄭文燦視察成果

▲鄭文燦視察桃園「大湳滯洪池」前瞻建設成果。（圖／行政院辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

氣候變遷挑戰日益加劇，行政院副院長鄭文燦14日抵桃園市桃園區及八德區視察「大樹林滯洪池」及「大湳滯洪池」前瞻建設成果。鄭副院長肯定內政部國土署及桃園市政府團隊兩項工程如質完工啟用，除有效改善周邊區域淹水問題，亦提供民眾水資源教育及運動休閒的多元活動空間，達成防洪、減災、遊憩三大功能。



鄭副院長指出，他於1998年擔任議員時，因上水下流，導致中壢、八德及桃園三地區淹水，因此，前總統陳水扁編列8年800億元辦理易淹水地區的治理計畫，後來又追加250億元；到前總統馬英九時代，推動6年流域綜合治理計畫，到了蔡英文總統，則辦理更大規模的前瞻基礎建設計畫，一棒接一棒，擘劃防洪治水、穩定供水，強化國土安全並打造韌性臺灣優質水環境。

▲鄭文燦視察桃園前瞻建設成果，受到地方人士歡迎。（圖／行政院辦公室提供）

鄭副院長表示，前瞻基礎建設是一個較為全面性的治理計畫，目標係不淹水、不缺水，然後要親水，桃園市被列為示範區，中央都非常支持桃園，最主要的原因，除了他擔任桃園市長時積極爭取外，前瞻計畫在立法院審議的時候，也以地方政府的身分，前去說明水利工程預算的必要性，雖為此負傷，但也成功讓前瞻預算過關。

鄭副院長並舉例，2012年6月11日因一場瞬間暴雨，導致八德區和平路、東勇街、西坡埤、桃園區至鶯歌區之桃鶯路、桃園區建國東路，尤其桃園龜山工業區一帶大規模淹水，造成民眾與廠商損失超過4億元。在他上任市長以後，他擘劃周全的治水計畫，並配合都市發展速度提高每一集水區之防洪標準至25年。鄭副院長進一步指出，截至2023年底，前瞻計畫投入桃園市治水經費達42.5億元，並在東門溪流域投入了13.15億元預算。

鄭副院長說，當時他指示辦理東門溪流域整治，規劃於東門溪流域設置6座滯洪池，而整個計畫關鍵就是今日完工啟用之「大樹林滯洪池」及「大湳滯洪池」，以及「鳳鳴滯洪池」三處，此三處滯洪池建設對大樹林地區至關重要，規劃以15萬立方公尺的「大湳滯洪池」容納大部分的水量，減輕11.8萬立方公尺「大樹林滯洪池」的負擔，即可有效降低桃園區樹仁三街、建國東路，以及桃鶯路的淹水風險。

至於以三連埤特色規劃的「大樹林滯洪池」，鄭副院長指出，他在桃園市長任內運用桃園區樹仁三街與延平路交叉口一帶公有土地新建A、B、C三座乾式滯洪池，利用滯洪空間調節東門溪排水幹線最大二條支流西坡渠及大灣溝水量，容納大雨來時溢出河道的水量，以達到即時疏洪與防洪保護的效益，是一座防災公園亦是生態公園，地下式滯洪池設計更可提供學校做環境教育，平時也可作為居民大型活動空間，兼具防災、景觀、教育、交通4大功能。

鄭副院長強調，政院將持續支持桃園各項重大建設推動，包括綠線、綠線延伸中壢、三鶯線延伸八德，還有龜山棕線，以桃園最小負擔為原則，讓計畫環環相扣的建設得到支持，達成桃園未來捷運四通八達目標，也期勉市府團隊在中央支持下全力以赴。

鄭副院長抵達首站「大樹林滯洪池」現場後，先聽取桃園市政府水務局邱鵬豪專門委員簡報，瞭解「大樹林滯洪池」的規劃設計及完工後效益，並於致詞後視察「大樹林滯洪池」地下式滯洪池結構。之後，副院長前往第二站「大湳滯洪池」，聽取桃園市水務局鍾源康科長簡報，並於致詞時向八德地區各里長逐一致意，接著前往「大湳滯洪池」現地現勘，並與到場議員及里長合照後離開。