快訊／桃園女開車外出失聯！警協尋追到竹圍漁港　驚見已昏迷急送醫

▲停在桃園竹圍漁港的1輛轎車內，1名婦人昏迷倒臥在車裡。（圖／翻攝自Google地圖）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園一名婦人今(14)日上午獨自開車出門卻失聯，家人擔心其安危，外出尋人時找上巡邏車內的員警求助，經調查車子軌跡後，發現車輛最後停留在竹圍漁港，警方隨即前往確認，發現婦人倒臥在車內，已昏迷失去意識，目前緊急送醫搶救中，詳細動機還有待進一步調查釐清。

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