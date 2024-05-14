詐騙集團新招！「假郵局包裹單」回撥恐個資外洩　4破綻一次辨別

▲近日有民眾收到通知單，不過這是詐騙集團的新手法。（圖／翻攝網路）



記者柯振中／綜合報導

近日有民眾收到上面配送異常的包裹通知單，上面還印有「中華郵政」等文字，讓人分不清真假。對此，事實查核網站MyGoPen發布貼文，澄清這張通知單是「假的郵局通知單」，同時點破造假關鍵，包含無收、寄件人的姓名記地址，以及無掛號、包裹郵件的號碼等4個不同之處，提醒民眾不要上當。

近日有不少民眾收到「包裹配送異常」的通知單，上面除了印有「中華郵政」、「中華郵政股份有限公司」等文字以外，還有留下郵務專員的電話號碼。

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▲中華郵政曾對此發布過公告，提醒民眾不要受騙上當。點圖可放大查看。（圖／翻攝中華郵政）

不過，MyGoPen對此表示，這張圖片2024年1月開始在網路上流傳，當時中華郵政有發布新聞稿，提醒這是詐騙手法，目的是誘騙民眾撥打上面的詐騙電話，藉此盜取個資、完成後續詐騙目的等等。

中華郵政對此澄清，若是投遞包裹、郵件不成功，會優先聯絡寄件人而非收件人，且若真的有電話號碼提供民眾聯繫，也會是留郵局的市內電話，而不可能是手機號碼。

▲MyGoPen分享通知單上的破綻，提醒民眾留意、不要上當。（圖／MyGoPen）



MyGoPen也點出真假通知單的辨別方式，分別是假通知單上面沒有收、寄件人的姓名及地址，也沒有印上掛號、包裹的郵件號碼，更不會提供手機要民眾聯繫，且「配送」不是郵政用語，中華郵政寄送郵件、包裹使用的都是「投遞」一詞。

MyGoPen提醒，這張圖片是假的郵局配送通知單，民眾若收到的話，務必特別留意，不要因為一時不察而受騙上當。