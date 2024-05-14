518登場！郵政博物館推「奇幻星空郵票」數位展　38套齊亮相

▲郵政博物館5月18日推出奇幻星空郵票數位展。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

郵票展也能線上看，中華郵政公司表示，5月18日國際博物館日，郵政博物館將推出「奇幻星空郵票」數位展，總計有38套郵票，將在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展，網羅中華郵政及國外星空天文主題郵票。

因應時代趨勢，郵政博物館推出線上展覽體驗，中華郵政公司副總楊素珠表示，5月18日國際博物館日，郵政博物館將在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展，蒐羅各國星座、天文、星象及太空科技主題郵票與資訊，讓民眾突破時空限制，探索無垠天際、遊賞神秘燦亮的星空，除認識尖端太空科技，也能了解古老神話與傳說。

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中央研究院數位文化中心與中華民國博物館學會自109年起攜手合作，以「開放博物館」平台號召國內博物館所與文化機構響應國際博物館日活動。

▲中華郵政公司副總楊素珠。（圖／記者李姿慧攝）

楊素珠指出，這次為郵政博物館連續第3年運用該平台展示功能模組之特點，將實體展內容重組詮釋，轉化成數位展，「奇幻星空郵票」目前在博物館5樓常態展出，配合數位展也同步線上展出，總計有38套郵票，包括中華郵政及其他國家發行的相關主題郵票，有星座知識和由來等，另外博物館內的實體展則可免費入館參觀。