快訊／父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家鄉貢獻

▲桃園地檢署12日拘提涉案的陳男到案，經訊問後聲押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者柯沛辰／綜合報導

一名旅居英國的李姓女網友近日稱76歲老父被詐騙集團騙走3000萬元房產，痛訴台灣根本是「詐騙天堂」。如今桃園檢警13日聲押陳姓主嫌獲准，並向法院聲請扣押該房屋。李女也在臉書發文感謝檢警，並回擊「躲在螢幕後面的鍵盤俠」，承諾待攻讀完藝術學位，願回台貢獻長才，無償為警界設計反詐宣導。

李女表示，事發當下她情緒激動、幾近崩潰，很抱歉用激動的字眼來敘述自身經歷，但她發文是希望不要再有長者受騙，但後來遭大量轉發，又被誤解是要帶風向、有政治意圖，並非發文初衷，才關閉貼文留言。如今在台灣檢警幫助下，案情逐漸明朗，讓她相當感謝，尤其台灣詐騙案件層出不窮，全台警察都很辛苦。

李女指出，她在英國創業多年，時常幫忙多家台灣本土的品牌做設計，宣揚在地文化，感謝這段時間熱心私訊予以幫助、建議和打氣的各界人士及網友，「最感動是我們之前都不認識，你們還願意出手相助，台灣有你們這些溫暖與正義的人才是最美的風景。」

文末，李女也說，她今年從英國皇家藝術學院畢業回台，在英國與台灣都有碩士學歷，比起網路酸民和「鍵盤俠」，她更願意實際為台灣貢獻，未來只要是「警察單位需要老人詐騙宣導的設計，我願意免費幫忙做，只要貴單位不嫌棄，或是一些志工活動...我一定積極參加。」

李女臉書全文如下：

這幾天在警察單位的協助之下，案情越來越明朗化，剛也有看到新聞了。並且上週基本每一天我爸都到警局配合調查，警察們真的很辛苦，從早查到晚。後續我們也會繼續默默與執法單位的配合。無論最後結果如何，我知道大家都很盡力！

我要為我之前使用激動的字眼來談及自身經驗感到很抱歉！那天會發表這麼長的一篇文章，就是希望大家能多與老人宣導這個詐騙過程。但希望你們體諒我發文前一天時連死的決心都有了，真的是完全崩潰了…但想起我去世的媽媽，我驚醒！才沒有做傻事，因為我知道眼下照顧我年邁的爸爸才是最重要的事。

發文後被大量轉發，被認為有政治意圖，所以我關閉，因為這與我初衷不同，希望大家知道我的文章沒有政治色彩與帶動任何風向的企圖。網民就因為我多年前在疫情時期上過某個媒體的報導，題目是分享在英國疫情下封城的生活狀況。那時我心裡的想法就是有將封城的經驗分享給台灣的大家做一些參考，希望大家都能保護好自己與家人。只要任何媒體邀約我都很樂意，因為我覺得只要能幫助大家與社會的事，都應該盡微薄之力。

在英國創業多年來，我在英國幫忙多家台灣本土的品牌做設計，宣揚在地文化，例如珍珠奶茶店、炸雞店、台式餐廳….我熱愛我的家鄉！我跟我來自各個國家的客戶還有同學說，你們一定要來我美麗的家鄉旅遊。人不能忘本，不能忘記孕育我們的土地！

無論任何黨派或顏色，在皮膚之下我們都是血肉之軀！

我媽從小告訴我，身而為人，要有人性，要有善良的心。

我的老師也跟我說：人要做對的事。

在此，我要感謝全台警察們的協助，並且我完全理解你們的無奈，因為真得太多層出不窮的詐騙手法與事件，你們真的很辛苦也很疲憊。

這一周我無法工作、腦子空白，這幾天我瘦了4公斤，我真得無法吃飯…睡覺一直驚醒。我需要一點時間來緩解心理….大量網友們給我的留言與加油打氣我收到了，謝謝我老朋友們一直幫忙我、安慰我，也感謝各個黨派的政治人物有私下給我訊息給我一些建議，還有律師、地政士等等專業人士給我意見，最感動是我們之前都不認識，你們還願意出手相助，台灣有你們這些溫暖與正義的人才是最美的風景。並且有人跟我分享也遇過類似的遭遇，我邊看邊心痛還是希望大家正視相關議題。

許多受害的網友給我私下分享，他們悲傷與痛苦的受騙經歷。讓我下定決心往後一定要更溫暖對待這個世界，因為你們的分享讓我能有一些勇氣與力量。哪怕是溫暖的字眼、還有一些鼓勵支持與安慰，在那種傷痛下，如果還要遭受到懷疑與鄙視真得是痛不欲生。

網友有些時候會談論是貪心造成，但其實每個人家裡都是有一些不好說的困難與壓力…很多人正常開心的外表之下，背負著極大壓力，只是不想讓人知道而已，反正我是一直再苦撐。我與父親從小感情非常好，此事件的發生，我未來會更加的檢討自己，並且在台照顧好我的老父親。這件事讓我們一家人更團結，風雨中更堅定。未來損失一定是有的，但我無論如何都會靠自己撐起這個家。也希望我的朋友們不要排斥我….這件事後，我希望盡快調適好身心，回到正常生活。

最後想說，與其當躲在螢幕後的鍵盤俠，我更願意實際為我的家鄉貢獻：

1. 在此，本人今年也從英國皇家藝術學院畢業回台，這些年已經有英國與台灣的學歷，雙碩士與雙文憑。我希望為台灣盡一份力。未來只要是「警察單位需要老人詐騙宣導的設計，我願意免費幫忙做」，只要貴單位不嫌棄。或是一些志工活動，時間允許，我一定積極參加。

2. 我也下定決心未來要攻讀博士班做研究，並且為「老人議題」與「受害者心靈創傷療癒」之相關設計來做出實際貢獻。我的能力有限，但我認為哪怕是一點點一小步，我都會去努力；因為我知道，那種痛苦。

這次事件，我對台灣政府與警察單位非常的感謝！在外多年打拼，終於決心今年返台。未來，對我來說只要是好的事，對社會有益的事，我都會去支持。台灣是我們生長的家，是孕育我們的土地。今天任何的社會問題其實都需要全民一起來守護！每個人都出一點力，守望相助。換句話說，社會好與不好，每個人都是有責任的！與其出張嘴責罵，不如動起來！再次感激幫忙過的所有人。

以下是我爸特別交代：

感謝偵查大隊林大隊長、南崁江所長、莊偵查佐、洪副隊長，桃園地檢署吳檢察官。還有曾經參與本案調查的任何警官警員們。謝謝！

這兩天看了很多講經開釋，心平靜了很多，這世間生老病死苦，人要學會轉念。未來的日子，我與老父，兩人青菜配麵條也是過日子，一家人平安健康，就夠了。昨天是母親節，我知道我在天上的媽媽有回來看我...我們都好。