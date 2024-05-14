新北春遊少女祕密花園　河濱公園3公頃絢爛花海迎人

▲新北春遊少女祕密花園，河濱公園絢爛花海盛開。（圖／新北市高灘處提供）

記者戴上容／新北報導

每逢春、夏交替時節，新北河濱公園百花齊放、景緻熱鬧非凡，處處充滿朝氣與希望，新北市政府高灘處在三重的新北大都會公園幸福水漾園區，規劃面積約近3公頃的花海，今年度花海以「春遊少女的秘密花園」為主題，整體以柔和的波浪狀圖騰形塑，目前花海現場已開花6至7成，歡迎市民朋友趁著悠閒時光一起探訪花海秘境。

新北市高灘處表示，新北大都會公園花海規劃以百日草為主體，又名「百日菊」或「火球花」，植株特性喜高溫且花期長，花朵綻放的次序也特別具有吉祥喜慶寓意，第一朵花開在頂端，側枝頂端開花會比第一朵開的更高，故又得名「步步高」，花語為步步高升；另搭配局部大波斯菊作為點綴，整體以飽和度高的暖色色系（紅、桃、黃及白色）營造糖果般繽紛氛圍，不僅如此，今年特別規劃精緻花卉區，於辰光橋下（近疏洪五路二段）一隅栽植碩大的繡球花及精緻的孔雀草，提升整體景觀植栽豐富性。

不僅如此，在百日草花海盛開之際，可以看到許多攝影好手架設長焦鏡頭拍攝花叢內的小小精靈，正是扇尾鶯科的「黃頭扇尾鶯」與「褐頭鷦鶯」在花叢裡築巢，現正值鳥兒春夏繁殖季節，鳥兒會停留在草莖枝條或花朵上鳴唱，且飛行時常隨著歌聲上、下不規則的飄移，也有人說是自然界「袖珍小歌手」的美名，獨特的鳴叫彷彿為這花海美景配樂，大飽眼福之餘，聽著大自然的蟲鳴鳥叫，更讓人忘卻煩惱，沉浸在花海的迷人氛圍。

高灘處長張修銘表示，歷年花海盛景吸引許多民眾前來賞花遊憩，更有不少攝影好手為此駐足停留，捕捉花朵盛開、隨風搖曳與鳥兒共舞最美的瞬間，花海景緻更為新北大都會公園幸福水漾園區增添繽紛絢爛的色彩，花期預計可到6月中，歡迎市民朋友不妨乘著傍晚涼風或是假日時段安排一場花海饗宴，賞花賞景之餘，別忘了留下珍貴的照片作為打卡紀念。