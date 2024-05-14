台南勞工局結合5個市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

▲台南市勞工局結合5個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，致贈弱勢職災勞工家庭慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合5個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將台南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

14日由勞工局王鑫基局長與台南市總工會王福財常務監事，大台南總工會陳美靜副理事長、溫金輝理事，台南市產業總工會宋照濱理事長及黃育德秘書長，台南市職業總工會吳允昌秘書長，台南直轄市總工會黃江福理事長等代表，一起前往南區、關廟區、柳營區、白河區共4位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，並致贈5萬元慰問金。

居住於南區67歲陳姓勞工111年9月執行職務發生車禍，顱內出血、頸椎骨折、肋骨及顏面骨折，住院19天，案主本身為鼻咽癌患者，又因車禍事故身體多處受傷，持續於醫院進行治療，身體孱弱無法工作。居住於關廟區68歲黃姓勞工從事清潔工作，於112年7月上班途中車禍，左股脛骨骨折，住院7天，子女收入微薄，積欠醫院醫療費用，極需經濟補助。

居住於柳營區66歲洪姓職災勞工，今年1月於工地中不慎跌倒，造成右側肱骨上端閉鎖性骨折，住院數日，目前持續休養中，案主獨自租屋，因受傷收入中斷，加上醫療往返費用，經濟更是雪上加霜。居住於白河區46歲的吳姓勞工，於2023年10月工作時遭堆高機壓傷左腳，導致左側脛骨幹及左側腓骨幹骨折，住院7天，目前持續休養復健中。案主從事貨運司機的工作，獨自租屋，每月需負擔4500元的租金，加上回診及復健往返的交通費用，導致經濟出現問題，需要援助。

勞工局長王鑫基表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

勞工局局長王鑫基特別感謝台南市5個市級總工會，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽專線06-6377337民治市政中心；06-2982334永華市政中心洽詢職災專業服務員。