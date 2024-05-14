「藝起台南世界交陪」　2024台南兒童藝術教育節登場！

▲2024台南兒童藝術教育節來了！由台南市長黃偉哲、教育局鄭新輝局長及與會來賓一同啟動，為2024兒童藝術教育節精采揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南兒童藝術教育節來了！教育局規劃從4月到7月陸續推出系列動靜態活動，14日在市府舉辦宣傳記者會，由台南市長黃偉哲、教育局鄭新輝局長及與會來賓一同啟動，由紅瓦厝國小師生共同創作，融入五藝造型演出兒藝節創意舞蹈，為2024兒童藝術教育節精采揭幕！

黃偉哲市長表示，台南是文化藝術之都，兒童藝術教育節已邁入第5年，也是全國唯一以教育出發持續辦理的縣市，每年都以學生為發想、創新活動內容，透過系列活動讓所有市民感受到兒童藝術教育的氛圍，市府也持續辦理各種深耕藝術教育活動，讓藝術走進校園，也要走進生活。

教育局鄭新輝局長表示，資訊科技時代更需要美感的陶冶，為培養學生美學創思力，除平時藝術教育課程涵養外，透過兒童藝術教育節的「藝起玩」、「藝起賞」、「藝起學」、「藝起武」、「藝起SHOW」系列活動，提供學生藝術創作發表空間，培養兒童自信心與美感知能，也展現台南囝仔藝術教育的多元能量。

特別的是，今年適逢「台南400，世界交陪」，兒藝節首度將「藝術教育」創作展，擴大結合「國際教育」和「雙語教育」，在「藝起學」的活動中特別安排3場次雙語藝術學習課程；「藝起賞」的創意美術作品展，也邀請3位國際藝術家(馬來西亞、韓國、荷蘭)，與官田國小等6校師生，共同創作大型藝術作品，除作為學校的常設展作品外，也會參與七月份「台南400全民教育」主題展的展出。師生經由與藝術大師對話激發創意想像，也將台南400的歷史意涵，透過作品傳達給國際友人。

教育局表示，2024年兒藝節的五大主軸，相當多元、知性感性兼具且熱鬧非凡，活動內容包含：「藝起玩」，有藝術創意市集、藝術體驗及闖關互動。「藝起賞」，有創意美術作品展及首推學生與國際藝術家跨域共創作品，而推出多年深獲好評的「小黑琵圖文徵件」及「廣達游於藝」巡迴成果展，將會持續吸引師生參與。「藝起學」的親子夏令營，在暑假有9校開辦藝術營隊課程。「藝起武」由南市績優藝術團隊學校演出的主場秀，包含音樂、舞蹈及傳統藝術等社團的精彩表演，將在市立文化中心盛大展演。「藝起SHOW」邀請全國學生創意戲劇比賽優異學校團隊演出《台南四百‧幸福日記簿》音樂舞台劇、偶戲跨域展演，還特別安排藝術團隊街頭快閃秀，看見台南囡仔創「藝」無限。

教育局補充，2024年台南兒童藝術教育節精彩系列活動，將自6月起陸續推出，今年度結合台南400主軸，師生共同發想多元無限展能，「龍騰展藝SHOW藝夏」，廣邀全國各地民眾與學生，踴躍來台南參與這場盛夏藝術教育饗宴。活動訊息將陸續公告於「台南市兒童藝術教育節」粉絲專頁，想要回顧2020~2023精彩影片成果，也歡迎市民朋友上粉絲專頁點閱，給所有用心傳承藝術教育的師生鼓勵按讚。