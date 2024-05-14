從深夜燒到白天！台南市佳里工廠火警　連燒近17小時終於滅了

▲台南市佳里區海澄里萊芉寮一處工廠，13日晚上9時50分發生火警，連燒近17小時撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區海澄里萊芉寮一處工廠，13日晚上9時50分許傳出火警，現場為3樓鋼骨鐵皮挑高建物，燃燒廠房面積約3千平方公尺，火勢一發不可收拾，消防人車到場前已全面燃燒，火勢漏夜狂燒，一直到14日下午2時30分許宣布撲滅，連燒近17小時，殘火仍在處理中。

這場大火，台南市消防局119勤務中心據報，13日共出動佳里等分隊共57車122人及2架空拍機、消防機器人到場搶救。由於火勢很大，3千平方公尺廠房全陷入火海。14日出動20車49人搶救。

因需要大量水源射水搶救，台南市消防局幾乎全面水庫車都調到佳里火場；火場第1面由一大隊指揮防護；第2、3面由四大隊指揮防護；第3面由特搜大隊防護；第4面將軍與學甲布線防護，火勢一直到14日凌晨0時50分控制，但廠房因高溫造成塌陷，消防人員及廠方調度重機具怪手，於14日清晨4時許進場協助開挖射水灌救殘火。

消防局長李明峯於14日清晨4時50分許到場親自指揮搶救，一直到14日下午2 時30分許現場三大隊指揮官宣布火勢撲滅，目前仍留麻豆等分隊協助殘火處理，以免復燃。

初步了解，工廠燃燒內部建物為三樓鋼骨鐵皮挑高，為工業助劑、塑膠原料與合成橡膠製造業，燃燒廠房面積約3千平方公尺，內部囤放大量塑膠原料，搶救過程時不時有爆炸聲發生，初步調查火場無人員受困傷亡，目前由消防人員全力殘火處理搶救滅火中。

台南市消防局火警發生時同步通報台南市警局、台電、自來水、瓦斯公司、環保局、消防署、中部毒化災應變隊、社會局，環保局亦派員漏夜在場監測空污情況，將待火勢完全撲滅，再視空污監測數值，依法查處，決定是否告發。

台南市長黃哲指出，13日晚佳里塑膠工廠的一場大火，台南市消防局派出全台唯二的「水砲及排煙型消防機器人」前進火場，肩負滅火重任！面對越來越多樣化且不可控的火災現場，市府為加強現場弟兄的安全性，去年已採購1台「水砲及排煙型」機器人，並增購3台「水砲型」，預計2024年底交付使用。

黃偉哲市長強調，在維持安全距離下，使用遠端操控進行射水降溫，防止烈火繼續延燒，救災現場危險物質與搶救狀況不夠明確之前，可藉由熱顯像與氣體偵測系統，讓現場人員隨時掌握詳細資訊，提升救災效率也保障消防弟兄的安全。



也感謝中央的大力支持，在「充實直轄市、縣（市）消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」中，核撥台南「紅外線熱顯像無人機組」4組及「消防機器人」4臺的預算。未來，消防局無人機將達32組、消防機器人8台，預計每一個大隊都可以配發一台消防機器人，大幅提升大台南地區救災的強度與安全性。守護打火弟兄，提升救災裝備，我們全力以赴！

