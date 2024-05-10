培養「失智友善天使」　安南醫院攜手土城國小辦世代共學

▲台南市立安南醫院社區護理5月10日因應母親節，聯手土城國小辦理「失智友善社區-憶發擊中」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼4月攜手安南區理想社區發展協會舉辦母親節趣味闖關，台南市立安南醫院社區護理5月10日因應母親節，聯手土城國小辦理「失智友善社區-憶發擊中」活動。

土城國小校長李貞慧表示，很開心能在母親節前夕，藉由溫馨的親子趣味遊戲，來強化民眾對失智症的認知，同時也讓學童從小扎根，對失智症有正確認識，不分老幼共同關注失智友善議題。

鑒於我國近年人口老化快速，好發於高齡者的失智疾病治療成本與日俱增，加上台南市民政局統計至2022年12月底資料顯示，安南區失智人口約有2316人，其中30至64歲失智人數推估有109人，足見失智年齡有下降趨勢，更彰顯了打造失智友善社區的重要性。

2023年7月，安南醫院在城西里活動中心打造的安南區「失智友善館」正式揭牌，恪守「友善參與、友善居民、友善組織、友善環境」等宗旨，成為安南區指標性失智友善場所。其後，安南醫院以寓教於樂的方式，致力於宣導「失智症非正常老化」、「失智症不具危險性」及「失智症十大警訊」等觀念，並透過貼圖、動畫短片、健康檢查、園遊會、世代共融活動等形式加以宣傳。

針對此次攜手土城國小舉辦的失智友善活動，安南醫院社區護理期許透過「世代共學」的概念，增加不同世代之間的交流之餘，學童們能化身「失智友善天使」，學會關懷家中或身邊長輩；一旦長輩出現失智症警訊，及早提醒接受診斷和治療，並帶領長輩及早預防。