情侶自拍無修正AV！女主角「板橋尚皇實」太夢幻　網跪求番號

▲無修正AV女主角「板橋尚皇實」。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本福岡警方近日破獲一對情侶，自拍無修正AV並上傳網路，更進而牟利，經營兩年賺約1億日圓（約新台幣2072萬元），最後警方依「猥褻電磁紀錄媒體陳列嫌疑」將這對情侶逮捕歸案。不過由於女主角的名字相當特殊且夢幻，因此引發日本網友注意。

據日本《產經新聞》與《富士新聞網》報導，被逮的情侶為32歲女子板橋尚皇實，以及29歲男子桐伸年。警方指出，兩人從2021年起開始自拍AV，並上傳網路平台，還透過X平台分享Only Fans連結，更在網上主打「無修正動畫寫真3000份以上」。

▲警方搜出道具服與攝影器材。（翻自X平台）

警方表示，截至今年3月為止，目前查出兩人至少上傳190部猥褻影片與影像到海外的收費網站，而兩人經營網路無修正AV兩年以來，已經賺進約1億日圓（約新台幣2千萬元）。報導指出，兩人被捕後承認犯行，並表示是為了想多賺一點錢，才持續發佈影片。

不過由於女主角的名字「板橋尚皇實」實在太特別，因此引發不少日本網友注意。日本網友就說，「板橋尚皇實」這個名字不太像是一般日本人會取的名字，感覺像是中國人，還有網友發現女主角已經超過30歲，影片可能是主打熟女路線；另外還有不少網友跪求番號，希望能一睹「板橋尚皇實」真面目。



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