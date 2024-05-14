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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文談張忠謀真情流露：我希望他看的時候會非常touched

蔡英文在專訪中，尊稱台積電創辦人張忠謀是她的心靈導師（Mentor）。（總統府提供）

▲蔡英文在專訪中，尊稱台積電創辦人張忠謀是她的心靈導師（Mentor）。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

總統蔡英文將在520卸任，年初她接受紀錄片團隊專訪，回顧8年執政，在這個以國內外政經局勢為主的訪談中，她特別提及與台積電創辦人張忠謀、行政院前院長蘇貞昌2人的關係。張忠謀年長蔡英文25歲，蔡雖總是親近地直呼他的英文名Morris，但在訪談中則尊張為「精神導師」，表達對張的感謝。

談到首次與張忠謀見面，時光彷彿倒流20多年，蔡英文當時是陳水扁第一任總統時的陸委會主委，張忠謀與他創立的晶圓代工企業台積電已嶄露頭角，當年兩岸科技界最熱門的話題之一，就是台灣的晶圓廠何時能西進中國。

「第一次見面時，他看起來不是特別高興。事實上，他心裡有些不高興。」蔡英文說，當時社會正因晶圓廠西進一事，處於非常激烈的爭論，政府和企業都承受巨大壓力，她身為陸委會主委，必須負責解決這個問題，因此她決定與張忠謀會面，嘗試解決潛在的衝突。

蔡英文（右）擔任扁政府陸委會主委時，因處理晶圓廠西進事宜結識張忠謀（左）。（聯合知識庫）

▲蔡英文（右）擔任扁政府陸委會主委時，因處理晶圓廠西進事宜結識張忠謀（左）。

談到首次與張忠謀見面，時光彷彿倒流20多年，蔡英文當時是陳水扁第一任總統時的陸委會主委，張忠謀與他創立的晶圓代工企業台積電已嶄露頭角，當年兩岸科技界最熱門的話題之一，就是台灣的晶圓廠何時能西進中國。

蔡英文強調，這是個考驗，業界與政府能否共同努力，在企業拓展業務與政府對國家安全的擔憂間取得平衡，最終政府制定了一個公眾能接受的方案，很多最初反對台積電西進的人還反過來讚賞張忠謀的努力，以及他和政府的合作方式，「我們共同為產業和政府建立了平衡公共和私人利益的良好模式。」

張忠謀（左）6次代表蔡英文出席APEC領袖會談。右為美國副總統賀錦麗。（APEC台灣代表團提供）

▲張忠謀（左）6次代表蔡英文出席APEC領袖會談。右為美國副總統賀錦麗。

蔡英文說，多年來政府全力支持台積電擴張，成為全球晶片供應、特別是先進晶片供應的領導者，台積電已成為台灣的驕傲，台積電也是國家安全的核心，人們將台積電視為台灣的盾牌。

「我和張忠謀認識20年來，已經成為了朋友，也建立了彼此的信任。」蔡英文透露，張忠謀跟她常常「你來我往的爭論」，但兩人也會一起喝白酒談天。張忠謀自二○一八年起，連續六年代表蔡英文擔任亞太經濟合作（APEC）領袖會議的我國代表，蔡英文非常信任張忠謀的經驗與智慧，她說，從不干涉張在APEC的演講內容，張自己就能決定在會中需要說哪些話。

談及張忠謀，蔡英文露出柔軟表情說，她非常感謝張忠謀，不僅是因為他每次都答應政府提出的協助請求，還因為張的友情，「他是一個善良的人，慷慨地投入時間和知識，總是願意為年輕一代提供建議，我把他視為精神導師（mentor）。」說著，蔡英文露出調皮的表情補了一句：「我希望他看的時候會非常touched（感動）。」


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