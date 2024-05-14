沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」　 網實測：是真的

▲網友指出關閉YouTube的自動播放功能後，播放影片時全程無廣告。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

許多人在使用YouTube觀看影片時，發現廣告越來越頻繁，因此選擇安裝「廣告攔截器」來屏蔽廣告。先前YouTube官方祭出反制方法，將加強打擊違反服務條款的第三方應用程式，如廣告攔截器等，讓不少網友哀鴻遍野。但是最近卻有網友發現關閉YouTube的自動播放功能後，廣告竟然消失，讓她看影片時毫無干擾。不少網友也紛紛實測，驚呼「真的完全零廣告」。可是也有部分網友測試依舊會顯示廣告，推測應該這是YouTube的漏洞。

一名網友在社群平台《Threads》發文表示，自己並沒有購買YouTube會員，然而當她關閉YouTube的「自動播放」功能，觀看影片時完全沒有遇到廣告，讓她感到非常驚訝，直言「太扯了」。

看到她的分享後，網友實際照她的方法測試，點到YouTube設定中，將「自動播放」功能開啟再關閉，接著隨機播放影片時發現確實全程零廣告，紛紛開心方法奏效，雀躍表示：「剛剛去把它打開再關掉，真的沒跑出廣告」、「真的欸！關閉自動播放功能後，把App滑掉重開就沒有廣告了」。

然而，有部分人指出這是YouTube的漏洞，屬於不正常的現象。有些人實測後並沒有幸運躲掉廣告，還是有廣告跳出；此外，還有網友則提到先前YouTube也曾有過類似Bug，長達2個月都幸運沒有廣告出現，可是後來官方趕緊補上漏洞，修復錯誤後，廣告又重新出現。



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