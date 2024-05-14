外媒曝光「美台4月秘密軍演」　陸外交部：以武謀獨都是死路

▲美台4月在西太平洋秘密軍演，但未獲五角大廈證實。（圖／大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

美媒《路透社》報導稱美台海軍4月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演，定調是「不期而遇」的相遇。中國大陸外交部今（14）日除了重申中美三個聯合公報，同時正告民進黨「以武謀獨」「以武拒統」都是死路，註定失敗，這一點不會有任何意外。

中國大陸外交部今舉行例行記者會，有外媒提問，「路透社報導，美國和台灣海軍4月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演，請問中方是否可以確認？」

發言人汪文斌表示，「我注意到有報導稱美國和台灣地區的船隻「意外相遇」，我要指出的是中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫明確的。」

汪文斌說，我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事勾連的錯誤行徑，「我們也正告民進黨當局『以武謀獨』『以武拒統』都是死路，註定失敗，這一點不會有任何意外。」

根據《路透社》今報導引述4名知情人士說法，美國和台灣海軍4月在西太平洋祕密聯合軍演。其中一人形容，此次雙方的非正式聯合軍演有如「海上的不期而遇」（unplanned sea encounters），是彼此達成默契下的結果。

報導指出，由於中國大陸幾乎天天闖入台灣防空識別區與鄰近海域，華府與台北近年一直在擴大軍事合作。雙方因北京反對台美軍事接觸而低調行事，這場未獲官方承認的軍演4月在西太平洋悄悄上演。

消息人士形容這場非正式軍演為「海上的不期而遇」（unplanned sea encounters），是雙方默契下的巧遇，就像雙方恰好都在同家餐廳吃飯，所以看起來剛好同桌而已。對於此事，美國五角大廈則是拒絕評論。