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社會 社會焦點 保障人權

嶺南畫派宗師歐豪年解剖查死因　兒曝「特殊遺言」拿字條佐證

▲歐豪年畫作《阿里山雲海》。（圖／翻攝自國立國父紀念館）

▲水墨大師歐豪年的兒子表示，遵照父親遺言，隔了幾天才找葬儀社處理後事。（圖／翻攝自國立國父紀念館）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

國寶級水墨大師歐豪年上個月辭世，但葬儀社接獲家屬通知前往處理時，赫然發現歐豪年已死亡多日，不敢擅動，警方到場查看，並無外力入侵等雜亂情形，歐豪年兒子表示，父親遺言希望死後能在家中多留幾天，所以延遲辦理後事，檢察官會同法醫相驗後，考量相關病歷紀錄不多，無法判斷死因，已在本月初解剖以確認死因。

根據文化部4月26日新聞稿，嶺南畫派宗師歐豪年享耆壽90歲，1935年生於廣東，出身書香門第，家學底蘊深厚，後因侍從父母移居香港，1952年師從嶺南畫派名家趙少昂，用心學習嶺南派技法，並以寫生自我鍛鍊，於筆墨章法皆有獨到之處，年少即於各地參與美術展覽，1960年受聘為崇基學院（香港中文大學前身）中文系國畫科講師。

1968年，歐豪年應國立歷史博物館邀請來台舉辦伉儷聯展，自此與台灣結緣，1970年獲中國文化學院（現中國文化大學）創辦人張其昀敦聘，於美術系任教並遷居台灣，而後獲頒為中華學術院哲士、華岡教授、董事會董事，也曾出任系主任職務，使嶺南畫派拓展於台灣畫壇。

就在哀悼文化宗師的新聞稿發表近1個月後，文化界傳出不解之聲，根據媒體報導，有文化界人士與學生認為，歐豪年告別式現場沒有布置，現場禮儀公司告知，告別式已經取消，遺體已經火化，現場氣氛詭異，並傳出檢警懷疑歐豪年死因，正在調查。

據了解，歐豪年與兒子同住在台北市信義區，4月25日，歐子並不是打電話報警告知父親死訊，而是通知葬儀社前往主理父親的遺體，葬儀社人員到場發現，歐豪年躺在臥室，房內開著冷氣，明顯死亡超過1天，葬儀社人員不敢大意，才通報警方。

警方到場後，根據現場環境，初步排除有外力入侵房間的跡象，歐豪年身上也無明顯傷痕，報請台北地檢署檢察官前往相驗，但因為距離死亡時間可能超過3天，加上歐豪年生前可能較少就醫，所以沒有病歷可供參考，法醫無法判斷死因

歐子解釋讓亡父躺在房內多日的原因，是因為父親基於宗教信仰，生前就有交代，死後希望能在家中多待幾天，歐子並拿出父親寫的字條佐證，因歐豪年並無其他近親，檢察官在確認家屬不反對後，在5月3日會同法醫進行解剖，並將相關檢體送交法醫研究所進行化驗確認死因，歐豪年的遺體已在解剖後請家屬領回。

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