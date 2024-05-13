　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／三代同堂遭滅口！解剖3hrs查真正死因　大女兒心碎抱狗離去

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區一間社區大樓日前爆出滅門血案！24歲張姓女婿為錢動了殺心，供稱1日他趁30歲陳姓妻子熟睡時，活活將人掐死，隔日再陸續以相同手法殺害69歲劉姓岳母及3歲繼子，但檢方12日會同法醫相驗，發現死者頸部並無明顯勒痕， 與張男供詞不符，13日下午2時進一步解剖要釐清確切死因。

▲新北市三重滅門血案，13日歷經3小時遺體解剖完成，劉姓阿嬤的大女兒心碎抱狗離開現場。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲新北市三重滅門血案，13日歷經3小時遺體解剖完成，劉姓阿嬤的大女兒心碎抱狗離開現場。（圖／記者陸運陞攝，下同）

劉姓岳母的大女兒13日下午抱著母親的愛犬「糯米」現身板橋殯儀館，只見她神情哀戚、不發一語。經3小時的解剖過後，大女兒在犯罪被害人保護協會人員陪同下離開現場，她哀傷表示，人都已經死了，希望媒體不要再報導了。

▲新北市三重滅門血案，13日歷經3小時遺體解剖完成，劉姓阿嬤的大女兒心碎抱狗離開現場。（圖／記者陸運陞攝，下同）

回顧整起案發經過，劉姓岳母的大女兒因多日無法透過電話聯絡上媽媽、妹妹，11日決定報警處理，孰料，鎖匠開門後卻發現3人陳屍臥房內，遺體還遭棉被包裹，身上無刀傷，現場無打鬥痕跡，讓大女兒崩潰不已。警方發現，劉姓岳母的24歲張姓女婿涉有重嫌，12日上午10時許將張男逮捕歸案。

張男到案後神色自若，坦承殺害岳母、妻子及繼子。他稱4月因賭債問題與妻子大吵一架，又想到還欠岳母40萬債務未還，加上先前曾偷用岳母身分借錢逾期未還被催款，擔心早晚東窗事發，便動了殺心。

張男供稱，1日凌晨他先趁同床妻子熟睡時，徒手掐死對方，2日凌晨4時許，再跑到岳母房內掐死岳母，同日晚間7時許以同樣手法掐死繼子。他伴屍5日後，抱走岳母的寵物博美狗「糯米」先搭白牌車到板橋車站，接著坐高鐵到台中，入住一間日租套房，12日在日租套房被警方逮捕。

ET快訊
父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家貢獻
全台糖尿病友破250萬！「7大無痛症狀」曝　覺得累血糖已失控
10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆：830%
露營場私刑打死員工「營區畫面曝光」　縣府：非合法登記

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

10年壽險到期前高雄男「猝死」　一個原因判保險公司免賠

中和孕醫遭霸凌「連上32小時班」！慘求助身心科還流產　院方證實

台南塑膠工廠大火　3000平方公尺廠房陷入火海

快訊／父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家鄉貢獻

週薪1.5萬！士院選任國民法官「53選10」　將審醉男勒斃運將案

快訊／台南萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

他車牌遭冒用「狂收13張罰單」！打給警局又被嗆：吵架晚上再來

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

台南市佳里區海澄里萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

10年壽險到期前高雄男「猝死」　一個原因判保險公司免賠

中和孕醫遭霸凌「連上32小時班」！慘求助身心科還流產　院方證實

台南塑膠工廠大火　3000平方公尺廠房陷入火海

快訊／父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家鄉貢獻

週薪1.5萬！士院選任國民法官「53選10」　將審醉男勒斃運將案

快訊／台南萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

他車牌遭冒用「狂收13張罰單」！打給警局又被嗆：吵架晚上再來

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

00940開刀！6檔成份股減碼　光寶科、統一砍最兇

美共和黨國會議員致函華府市長　籲與台北成為姐妹市

全球首例！英女童遺傳性失聰　基因治療竟重獲聽覺

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

中和孕醫遭霸凌！連上32小時班慘流產

南投露營場私刑打死員工　縣府：非合法登記

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

他車牌遭冒用狂收13張罰單！打給警局竟被嗆

還不起錢殺全家！滅門女婿天價賭債金額曝光

即／沒人換電池！Gogoro換電站突爆炸起火

10年壽險到期前男猝死　家屬領嘸錢

更多熱門

相關新聞

即／殺嬤孫3人還笑　冷血女婿被裁定羈押禁見

即／殺嬤孫3人還笑　冷血女婿被裁定羈押禁見

新北市三重區24歲張姓女婿，先後殺死69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子、3歲陳姓繼子等3人，伴屍5天抱走岳母的愛犬「糯米」搭高鐵前往台中藏匿，於12日被抓獲仍時談笑自若毫無悔意。對此，法官於13日晚間裁定羈押禁見。

國4小貨車起火！200箱「端午限定高粱」燒光

國4小貨車起火！200箱「端午限定高粱」燒光

雲林縣議會開議日　議長黃凱贈限定版乖乖

雲林縣議會開議日　議長黃凱贈限定版乖乖

即／祖孫3屍解剖查死因！大女兒抱「糯米」現身

即／祖孫3屍解剖查死因！大女兒抱「糯米」現身

信義商圈撒玩具鈔！網紅「培根」到案致歉

信義商圈撒玩具鈔！網紅「培根」到案致歉

關鍵字：

三代同堂三重滅口解剖死因大女兒抱狗影音

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

快訊／TENGA：送每位消費者最大賞

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面