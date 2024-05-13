快訊／三代同堂遭滅口！解剖3hrs查真正死因　大女兒心碎抱狗離去

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區一間社區大樓日前爆出滅門血案！24歲張姓女婿為錢動了殺心，供稱1日他趁30歲陳姓妻子熟睡時，活活將人掐死，隔日再陸續以相同手法殺害69歲劉姓岳母及3歲繼子，但檢方12日會同法醫相驗，發現死者頸部並無明顯勒痕， 與張男供詞不符，13日下午2時進一步解剖要釐清確切死因。

▲新北市三重滅門血案，13日歷經3小時遺體解剖完成，劉姓阿嬤的大女兒心碎抱狗離開現場。（圖／記者陸運陞攝，下同）

劉姓岳母的大女兒13日下午抱著母親的愛犬「糯米」現身板橋殯儀館，只見她神情哀戚、不發一語。經3小時的解剖過後，大女兒在犯罪被害人保護協會人員陪同下離開現場，她哀傷表示，人都已經死了，希望媒體不要再報導了。

回顧整起案發經過，劉姓岳母的大女兒因多日無法透過電話聯絡上媽媽、妹妹，11日決定報警處理，孰料，鎖匠開門後卻發現3人陳屍臥房內，遺體還遭棉被包裹，身上無刀傷，現場無打鬥痕跡，讓大女兒崩潰不已。警方發現，劉姓岳母的24歲張姓女婿涉有重嫌，12日上午10時許將張男逮捕歸案。

張男到案後神色自若，坦承殺害岳母、妻子及繼子。他稱4月因賭債問題與妻子大吵一架，又想到還欠岳母40萬債務未還，加上先前曾偷用岳母身分借錢逾期未還被催款，擔心早晚東窗事發，便動了殺心。

張男供稱，1日凌晨他先趁同床妻子熟睡時，徒手掐死對方，2日凌晨4時許，再跑到岳母房內掐死岳母，同日晚間7時許以同樣手法掐死繼子。他伴屍5日後，抱走岳母的寵物博美狗「糯米」先搭白牌車到板橋車站，接著坐高鐵到台中，入住一間日租套房，12日在日租套房被警方逮捕。