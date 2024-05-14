佳里塑膠廠大火！消防員300米遙控救災　罕見2.3噸消防機器人曝光

記者林東良／台南報導

台南市佳里區海澄里萊芉寮塑膠製造業工廠，13日晚上發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠原料，火勢燃燒猛烈，廠房近3000平方公尺（907.5坪）陷入火海，輻射熱很高，消防人員難以靠近搶救，消防局罕見出動新式消防機器人加入滅火行列。

▲台南市佳里區海澄里萊芉寮塑膠製造業工廠，13日晚上發生火警，廠房近3000平方公尺陷入火海，輻射熱很高消防人員難以靠近搶救，消防局出動新式消防機器人加入滅火行列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

滅火機器人重達2300公斤、長233公分、寬135公分、高250公分，採四行程直列式4氣缸柴油引擎底座、全地形寬履帶及30度爬坡角度，可有效克服火場艱困地形，直線移動最高速度達每小時4.5公里，在油料填飽及最大輸出功率下，可使用長達4小時，搭配自身機體降溫設計，可有效避免火場溫度過高熱當機，操作人員可於300公尺距離外遠端遙控。

消防機器人的射水瞄子整合加農砲型設計，具有消防射水、水霧降溫、化學泡沫及抽、排煙等4項功能，直線射水達80公尺、水霧射程達60公尺、泡沫噴射達70公尺、濃煙抽排達每小時9萬立方米，最大流量為3000LPM，可隨時隨地配合火場救援。