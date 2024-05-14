太陽會大哥不滿小弟吸毒　就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局日前接獲線報，天道盟太陽會大哥在中山區成立經紀公司，專門替人處理酒店經紀合約，抑或是放款給酒店公關、經紀人，然後收取高額利息，如還不出來就會被強押毆打，且旗下小弟若犯錯，也會私下執行家法；警方攻堅前夕，該名大哥發現小弟吸毒，竟找人持球棒痛打60下。

警方調查，31歲的鄭姓男子平時以天道盟太陽會大哥自居，與旗下幫眾在中山區成立酒店經紀公司，實則對旗下公關、酒店經紀放款，每次出借金額均在10至15萬不等，卻收取高額利息，如果有被害人無力償還，就會找旗下小弟上門恐嚇，甚至毆打、拘禁被害人。

▲鄭姓男子等人遭逮，在其中1人手機查獲「執行家法」畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，鄭姓大哥甚至還會趁被害人情急時放款，制定高額利息，甚至會以莫須有、不存在的帳款名目進行催討，5名被害人陸續向警方報案，警方事後展開追查，13日兵分10路逮人，逮捕鄭男等10人到案說明，訊後依照相關規定移送法辦。

▲鄭姓男子不滿旗下小弟吸毒，竟然找來另名小弟執行家法，持球棒打屁股60下。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方13日攻堅時，在其中1人的手機內查出12日拍下一段影片，影片中鄭男旗下小弟趴在床上，由另名小弟持球棒「打屁股」，警方事後追問，原來是鄭男不滿旗下小弟吸毒，憤而執行「家法」，命令手下持球棒「打屁股」60下。