太陽會大哥開經紀公司放高利貸　借15萬每月要繳1.5萬利息

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局日前接獲線報，有天道盟太陽會大哥在中山區成立經紀公司，專門替人處理酒店經紀合約，抑或是放款給酒店公關、經紀人，然後收取高額利息，有被害人借款15萬元，每個月要繳1.5萬的利息，還不出來遭恐嚇毆打甚至拘禁。

警方調查，31歲的鄭姓男子，平時以天道盟太陽會大哥自居，與旗下幫眾在中山區成立酒店經紀公司，實則對旗下公關、酒店經紀放款，每次出借金額均在10至15萬不等，卻收取高額利息，如果有被害人無力償還，就會找旗下小弟上門恐嚇，甚至毆打、拘禁被害人。

▲天道盟太陽會大哥在北市成立經紀公司，但實則卻從事放款吸取高額利息。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，鄭姓男子與旗下小弟，由58歲的汪姓金主出資，在北市以經紀公司當做掩護，放高利貸獲取暴利，警方從2023年4月至2024年2月間，陸續接獲5名被害人上門尋求協助，有被害人向鄭男等人借款15萬，每個月卻要支付借款金額的10%等於1.5萬元當作利息。

警方13日上午前往鄭男、汪姓金主等10人住處查緝，並查扣行動電話、本票、借據、球棒以及刀械，另外還搜出毒品大麻吸食器、研磨器等證物，並且找到印有天道盟太陽會的領帶夾，訊後依照《組織犯罪條例》、毒品等罪嫌將10人移送地檢署偵辦。

▲天道盟太陽會鄭姓大哥從事放款，有被害人還不出錢就率小弟追討，甚至還拘禁毆打。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，鄭男等人行徑囂張，只要借款人不還錢，就會找來旗下小弟前往查緝，除了趁被害人情急借款之際、吸取高額利息之外，另外還徒增莫須有的帳款名目，向被害人持續催討，警方初步估計不法獲利近百萬元。