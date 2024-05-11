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社會 社會焦點 保障人權

加強520戒備！金馬澎啟動「治安強化專案」　維護海域秩序

▲▼金馬澎分署自5月10起啟動「治安強化專案」， 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金馬澎分署自5月10起啟動「治安強化專案」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

5月20日是中華民國第16任總統就職典禮，海巡署金馬澎分署副分署長熊同中表示，加上端午節將至，為淨化海域與海岸治安、確保國家安全，金馬澎分署自5月10起啟動「治安強化專案」，加強各項勤務作為及執法各項工作。

熊同中指出，將針對各商、漁港及易走私、偷渡的地區與海域，實施金門地區岸、海聯合勤務威力掃蕩，藉由岸、海勤務的能量，展現政府維護社會治安、海岸及海域秩序，打擊不法之決心；個單位除加強安檢外，應秉持相關情報注偵，置重點於轄區組織性之犯罪集團及陳抗團體的資訊林佈，掌握可疑露出船筏，如有收穫不法情資須及時回報第十二巡防區，以利及時應處、查緝不法活動。

▲▼金馬澎分署自5月10起啟動「治安強化專案」， 。（圖／記者林名揚翻攝）

另常有滯留大陸地區的國人，囿於思鄉情緒，易經由不法管道入境返台，以及陸籍人士非法入境的情事，務必加強落實海上目標登檢及岸際巡查，並結合三道防線的偵監完成岸海勤務的佈署。展望未來，期許金門地區任務單位能秉持「同島一命、榮辱與共」的精神，落實勤務、戮力以赴，展現「戎馬不解鞍、鎧甲不離褓」的高昂士氣，並請同仁在執行任務時，注意人員與裝備的安全，順利圓滿達成任務。

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