珠寶店員工揭「男人偷吃1跡象」　釣出一票服務業共鳴：是真的

▲珠寶店員工揭露男人偷吃的跡象。（圖／翻攝TikTok@sarahtonen）



記者吳美依／綜合報導

美國維吉尼亞州一名珠寶店店員表示，自己能夠察覺男性顧客對伴侶不忠的跡象，包括購買2件不同的首飾等。她把觀察結果拍成TikTok影片後引發熱議，也釣出其他服務業網友分享類似經驗。

珠寶店員工莎拉（Sarah Renn）表示，第一個偷吃跡象就是「購買2件不同的首飾」，如果顧客是忠誠的丈夫或男友，更可能買一整套珠寶，例如相互搭配的項鍊與耳環，而非2件完全不同的珠寶，「大家都聽說過，男人會買2件不同的首飾。直到我在這裡工作一個月，我才相信真的有這麼一回事。」

莎拉還曾遇過一名男性顧客，起初強調妻子只戴金色首飾，後來卻又堅持多買另一套銀色首飾，並且整個人的言行舉止都產生變化，「你可以看得出來，這不是買給他妻子的，因為他的舉止完全變了，開始東張西望、結結巴巴地說，『對，把那個也記在帳上，她會喜歡的。』」

第二個跡象是購買同一套首飾，卻要求分開裝入不同盒子，「有些男人會說，他們要在她生日時送耳環，聖誕節時送搭配成套的項鍊，這並不稀奇。」不過，一名專業店員都會詢問送禮目的與場合，此時偷吃男性往往只會說出一個答案，或者直到交易結束的前一刻，才突然要求把首飾裝入不同盒子裡，宣稱可以給伴侶更多驚喜。

網友們紛紛留言，「他們為什麼要承受這麼大的壓力？分手就好了啊」、「我現在知道要去2間不同的店了。」也有人質疑，顧客可能只是買首飾給其他女性家人，例如母親或姊妹等。

不過，不少服務業人士分享類似經驗，「我在潘朵拉工作，我可以證實這件事」、「我在施華洛世奇工作時，經常發生這種事情」、「我在巧克力店工作，情人節可以看出很多事情。」還有一名曾在女性內衣店「維多利亞的秘密」工作的鄉民透露，曾經碰過男性顧客購買「2件顯然不同尺寸」的內衣。